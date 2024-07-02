原标题：盛夏这场战役，管网铁军坚决打赢！

6月中旬以来，我国华北、黄淮等地持续高温，，京津冀、山东、河南等地开启“大烤”模式。随着气温逐步升高，发电用气需求持续增长，天然气供需同步保持增长态势，能源保供又到迎峰度夏的关键时刻。

国家管网集团坚持“冬夏一体化”保供原则，扛稳扛牢油气资源，保供调度协调政治硬任务，多措并举守护红色能源动脉安全平稳运行，全力打赢夏日顶峰保供战役。

加速重点工程建设 夯实保供基础

春末夏初，各重点工程项目“换挡提速”。全体参建人员奋战一线，全力推动骨干管网、支线管网和储气调峰设施建设，为能源保供筑牢基础。

新增上下载点陆续投产。一季度，库米什压气站和孔雀河压气站新增下载点相继投产，不断增强沿线地区天然气资源保供能力。6月，西气东输二线灵台压气站新增下载点项目提前投产，嘉峪关压气站新增下载点项目按期投产，进一步提升天然气保供能力。南川输气站渝西管道上载改扩建项目投产，实现上游川南、渝西区块页岩气上载至南涪—涪王线，通过川气东送管道外输，进一步提高长江中下游地区资源保供能力。

储运基础设施加速联通。5月，西气东输二三线8号阀室联通改造顺利完成。6月初，吐鲁番联络压气站、烟墩压气站5处动火作业顺利完成，实现西气东输四线与二三线在哈密段互联互通，保供能源进一步提升。6月下旬，鄂安沧管道与京石邯管道复线互联互通工程完成保定站内动火连头作业，进入攻坚阶段，投产后，将实现干线管道与区域管网互联互通，多气源引入冀中南和雄安新区，保障华北地区高峰用气安全。

保供工程项目按期完工。5月底，深圳LNG接收站5台卸料臂安装就位，每年可满足600万吨接卸需求。夏季用气高峰来临之前，海南管网洋浦站开展工艺改造扩建，在保障助力华能洋浦儋耳热电厂稳定供电的同时，进一步提高洋浦开发区天然气供给能力。

扩充调峰“口粮” 发挥“稳定器”作用

国家管网集团探索建立气电敏捷响应协调机制，管网峰谷双向调节机制，进一步完善以合同为基础的市场化保供机制，全力以赴保障群众生活和社会生产用能需求，切实有效发挥了能源央企保供“稳定器”作用。

LNG接收站保持高负荷外输工况。深圳LNG接收站继4月创下码头连续14天不间断接卸船舶新纪录后，5月接卸LNG船8艘、返装LNG船4艘，当月最大日外输量超4100万立方米。北海LNG接收站5月接收LNG船6艘，累计供应天然气5.5亿立方米，同比增长超80%。

提量增输解决高峰用气需求。5月16日，乌鲁木齐—鄯善原油管道增输工程投产，3台大排量输油泵投入运行，有效保障“西油东送”稳定供应，满足鄯善、兰州等炼化企业生产需求。已建成投产的西湾里阀室开口项目成为迎峰度夏的重要输气“窗口”，每天向下游输气70万立方米，为湖州地区气电保供贡献力量。

“峰谷通”等产品有效服务客户。今年5月，国家管网集团在合肥罗集末站顺利完成“峰谷通”产品首单，为客户提供“顶峰用气、低谷储气”服务，6月15日，提前两个月实现为合肥天然气调峰电厂供气，日供气量约140万立方米，为安徽地区人民群众清凉度夏提供用能保障。

精细运维强化巡检 守稳安全底线

高温持续，雷雨频繁，用电高峰叠加出现。管道沿线各单位采取一系列有力措施守牢安全底线，以高质量安全保障油气资源高质量输送确保平安度夏。

全面加强巡检确保运行安全。河南洛阳站严格执行夏季安全生产各项工作制度，在日常巡检的基础上，加大巡检力度，加密巡检频次，认真检查生产区设备运行状态，重点观察有无“跑冒滴漏”情况。东部原油储运公司历时近两个月完成1600余公里成品油管道徒步排查，全方位梳理整治各类风险隐患，确保管道安全度夏。

有效完成站场关键设备维护保养。5月末，沁水站历时近40天，完成站场压缩机组大修作业，为站场设备安全平稳运行打下坚实基础。6月初，长沙输气分公司完成两台套压缩机维护保养，为夏季用气高峰天然气安全输送提供有力保障。永昌作业区每天对转动设备敏感部位用测温枪进行测量，利用远传仪表对设备工作温度进行实时监控，及时采取降温措施，确保关键设备运行温度正常。

多措并举开展节能降耗。郑州输气分公司制定《生产运行节能降耗专项提升工作方案》，准确预估电驱压气站用电负荷曲线，统筹安排外电线路检修和站内高压预防性实验等作业，做到1次停电完成所有检修项目。西南管道公司积极响应地方政府“让电于民”政策，千方百计节能降耗，为川渝战高温、保民生贡献管网力量。

(责编：曹淼、李源)

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