新华社北京7月2日电（记者严赋憬）国家数据局局长刘烈宏2日在2024全球数字经济大会上表示，国家数据局今年将陆续推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、公共数据开发利用、企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等8项制度文件。

刘烈宏说，释放数据要素价值，需要向改革创新要活力、要动力。国家数据局将加大政策供给，推动我国海量数据优势转化为国家竞争新优势，促进高质量发展，助力中国式现代化建设。

在提升数字中国建设质效方面，刘烈宏表示，将继续加强统筹协调和政策协同，加快推进数据基础设施和基础制度建设，大力发展数字经济，提升数字化公共服务水平，全面统筹数字化发展和安全，完善数字中国建设推进机制，全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性。

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经