五部门明确在上海自贸试验区试点暂时进境修理有关税收政策
2024年07月02日21:59 | 来源：新华网
小字号
新华社北京7月2日电（记者申铖）记者2日从财政部了解到，财政部、生态环境部、商务部、海关总署、税务总局日前联合发布通知，明确在中国（上海）自由贸易试验区试点暂时进境修理有关税收政策。
通知称，在中国（上海）自由贸易试验区（含临港新片区）的海关特殊监管区域内，对企业自通知实施之日起自境外暂时准许进入试点区域进行修理的货物实施保税，复运出境的免征关税、进口环节增值税和消费税；不复运出境转为内销的，按要求办理进口手续，以修理后货物的实际报验状态，照章征收进口关税、进口环节增值税和消费税。通知自印发之日起实施，通知印发前已征税的进口货物，不再退还相关税款。
(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 业界：金融赋能新质生产力 提升服务实体经济质效
- 作为链接科技和产业的重要工具，聚合先进生产要素的“粘合剂”，金融正加速提升服务新质生产力能力，助力现代化工业体系建设，推动塑造出高质量发展的新动能、新优势。在近日举办的“新产业新模式新动能——以金融高质量发展助力强国建设”清华五道口全球金融论坛区域论坛上，与会专家就金融业赋能新质生产力、提升服务实体经济质效进行了探讨。…
- 评论
- 关注