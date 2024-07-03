孙博洋

人民网北京7月3日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近期，我国联合多国共同制定的智能航运领域国际标准《船载网络安全风险评估》（ISO 23799:2024）正式发布。

据市场监管总局相关负责人介绍，该项智能航运领域国际标准全面对标国内外海事公约、规范和标准，规范了船载网络安全风险评估要素、流程，以及船载系统安全风险识别、分析和评价等有关要求，并创新性提出基于矩阵原理的定量风险评估方法。

据上述负责人介绍，中国、美国、丹麦、比利时、日本、韩国等9个国家共同组建国际化专家团队，协同开展该项国际标准研制工作。在制定过程中，汇聚了来自标准化、船舶总体设计、船舶检验、船舶建造、信息技术研究和设备研发等相关方的智慧。

据悉，该项标准将进一步支撑船载基于计算机的信息及控制系统的设计、开发、安装部署及全寿命周期管理，有助于识别船载网络安全风险、定量评估风险等级、建立风险处置优先级等，将大幅提升船舶网络安全防御能力，为业界更好履行国际海事组织《安全管理系统中海洋网络风险管理》（IMO MSC 428（98）号决议），以及国际船级社协会（IACS）船舶网络韧性（UR E26）、船载系统和设备的网络韧性（UR E27）等最新要求提供切实可行的解决方案。

(责编：方经纶、高雷)

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