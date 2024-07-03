人民网北京7月3日电 （记者许维娜）近年来，随着新兴业态的蓬勃兴起，党建创新已成为推动出行行业健康发展的重要动力。多家出行平台正在党建领域探索与实践中积极前行，力求通过创新举措推动行业的健康发展。

近日，在多地区交通主管部门的指导下，高德打车携手生态伙伴共同搭建了“联学联建”党建交流平台。该平台充分利用数字技术和生态连接能力，旨在带动聚合生态伙伴在学习互动中探索与完善新业态党建的工作机制。

“新业态党建需要在创新实践中不断积累经验。”高德地图党委书记李艳霞表示，“联学联建”党建交流平台正是为了让优秀的党建经验能够被看见和学习，从而形成一个资源共享、优势互补的生态党建模式。

据了解，过去一年，该平台推出的党建云平台为生态企业提供了党建上云的能力，特别是针对时间灵活、地点分散的司机群体，积极组织了云上党建活动，取得了良好成效。

基于各地生态企业积累的党建经验，“联学联建”党建交流平台将通过技术与连接的力量，进一步促进生态企业之间的学习交流与合作，共同探索党建引领下的业务发展新路径。该平台计划通过线上分享会、案例库建设、联合主题党日活动等形式，广泛分享优秀案例的实践经验，激励更多企业参与到党建质量提升行动中来。

近日，在辽宁省交通运输厅和沈阳交通运输局的指导下，高德打车平台携手沈阳区域合作伙伴签署“联学联建”倡议，通过平台深化新业态党建交流。活动现场，多家与该平台合作的网约车企业响应号召，成立党员先锋车队，并得到沈阳市委社会工作部的正式授旗。

有专家表示，从党建上云到生态党建，出行平台凭借技术优势和连接能力，为聚合生态搭建起一个多元展示的窗口。这不仅激励了更多企业参与到党建质量提升的行动中来，也为整个出行行业的健康发展注入了新的活力。

(责编：方经纶、高雷)

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