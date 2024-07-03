人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

推动出行行业健康发展 业界探索党建创新引领

2024年07月03日14:03 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月3日电 （记者许维娜）近年来，随着新兴业态的蓬勃兴起，党建创新已成为推动出行行业健康发展的重要动力。多家出行平台正在党建领域探索与实践中积极前行，力求通过创新举措推动行业的健康发展。

近日，在多地区交通主管部门的指导下，高德打车携手生态伙伴共同搭建了“联学联建”党建交流平台。该平台充分利用数字技术和生态连接能力，旨在带动聚合生态伙伴在学习互动中探索与完善新业态党建的工作机制。

“新业态党建需要在创新实践中不断积累经验。”高德地图党委书记李艳霞表示，“联学联建”党建交流平台正是为了让优秀的党建经验能够被看见和学习，从而形成一个资源共享、优势互补的生态党建模式。

据了解，过去一年，该平台推出的党建云平台为生态企业提供了党建上云的能力，特别是针对时间灵活、地点分散的司机群体，积极组织了云上党建活动，取得了良好成效。

基于各地生态企业积累的党建经验，“联学联建”党建交流平台将通过技术与连接的力量，进一步促进生态企业之间的学习交流与合作，共同探索党建引领下的业务发展新路径。该平台计划通过线上分享会、案例库建设、联合主题党日活动等形式，广泛分享优秀案例的实践经验，激励更多企业参与到党建质量提升行动中来。

近日，在辽宁省交通运输厅和沈阳交通运输局的指导下，高德打车平台携手沈阳区域合作伙伴签署“联学联建”倡议，通过平台深化新业态党建交流。活动现场，多家与该平台合作的网约车企业响应号召，成立党员先锋车队，并得到沈阳市委社会工作部的正式授旗。

有专家表示，从党建上云到生态党建，出行平台凭借技术优势和连接能力，为聚合生态搭建起一个多元展示的窗口。这不仅激励了更多企业参与到党建质量提升的行动中来，也为整个出行行业的健康发展注入了新的活力。

(责编：方经纶、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
推动出行行业健康发展 业界探索党建创新引领
　　人民网北京7月3日电 （记者许维娜）近年来，随着新兴业态的蓬勃兴起，党建创新已成为推动出行行业健康发展的重要动力。多家出行平台正在党建领域探索与实践中积极前行，力求通过创新举措推动行业的健康发展。…
我国首个智能航运领域国际标准发布
　　人民网北京7月3日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近期，我国联合多国共同制定的智能航运领域国际标准《船载网络安全风险评估》（ISO 23799:2024）正式发布。 据市场监管总局相关负责人介绍，该项智能航运领域国际标准全面对标国内外海事公约、规范和标准，规范了船载网络安全风险评估要素、流程，以及船载系统安全风险识别、分析和评价等有关要求，并创新性提出基于矩阵原理的定量风险评估方法。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部