近日，中国人寿在国家金融监督管理总局指导、中国保险行业协会统一部署下，围绕“保险，让每一步前行更有底气”年度主题，全面启动2024年“7·8全国保险公众宣传日”系列活动。

据介绍，中国人寿聚焦主责主业，线上线下联动，充分打造多元化、全渠道的信息发布网络，持续推广保险公众宣传日年度主题以及代表行业形象的文化元素和优秀作品，致力于传播保险文化，普及保险知识，弘扬保险理念，展现行业初心使命以及中国人寿在守护人民美好生活方面的不懈努力和积极成效。

中国人寿各地分支机构职场及营业网点进行主题宣传布置，通过电子屏播放视频、张贴海报等多种形式，面向社会大众开展保险保障和金融安全知识普及，帮助广大群众正确认识保险，了解更多保险知识，让保险保障走进千家万户。同时，各地分支机构还开展建设高质量保险服务网点、社区和乡村义诊、消费者权益保护宣传、风险减量宣传服务、商业养老保险公益宣传、国寿小画家、防范非法集资宣传月、金融知识普及月、打击治理电信网络诈骗和跨境赌博集中宣传月等形式多样、内容丰富、体验新颖的自主性宣传服务活动，吸引更多公众参与其中，获取知识、增进互动，感受保险的初心和担当。

中国人寿还将落实“健康中国”战略与保险公众宣传相结合，在多地举办了保险公益健步走活动。活动现场不仅准备有精美礼品，还有专业健身教练做健步行专业知识介绍及热身辅导、开场表演、金融消费知识宣传、竞猜抢答礼品等环节，在宣传保险知识的同时，也让全民健身理念深入人心。

此外，为让大众更加直接、客观地认识保险行业，中国人寿围绕“保险五进入”（进学校、进农村、进社区、进机关、进企业），走入社区、乡镇，与保险消费者、社会公众零距离、面对面地进行宣传推广，切实提升人民群众的满意度和获得感。

中国人寿相关负责人表示，自2013年首届“7.8全国保险公众宣传日”活动举办以来，通过开展系列活动向社会大众普及保险知识，宣传保险功能与作用，展示保险行业的初心与使命，增进社会大众对保险行业的认知，提升广大金融保险消费者的金融素养，用保险保障守护人民美好生活。

“下一步，我们将紧紧围绕建设金融强国目标，充分发挥保险的经济减震器和社会稳定器功能，以‘7.8全国保险公众宣传日’为契机，不断创新服务模式、提升服务品质，为广大客户提供可信赖、能托付、有温度的保险保障服务。”该负责人说。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经