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高质量发展调研行 | 江西万安，追“光”逐“绿”

周欢 陈振凯 何欣禹
2024年07月04日10:44 | 来源：人民日报客户端
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在江西省万安县韶口乡韶口村一座水库，开阔的水面上，一排排太阳能光伏板连成一片，水下，条条鱼儿竞自由。

这是韶口乡“水上发电、水下养鱼”项目——将光伏发电与传统渔业养殖有机融合，在两座水库闲置水面及周边抬田区域共1800多亩水域上，建成54兆瓦“漂浮式”渔光互补光伏发电区。

万安县韶口乡渔光互补光伏发电区。

万安县韶口乡渔光互补光伏发电区。

万安县韶口乡渔光互补光伏发电区。

万安县韶口乡渔光互补光伏发电区。

而韶口乡梅岗村，谋的则是“地上发电、地面种草”差异化路子——地上同样装太阳能光伏板，下面种牧草，计划建设38兆瓦“打桩式”农光互补发电区。

近年来，万安县在韶口乡探索打造“渔光+农光”项目，自2021年6月首批并网发电以来，项目累计发电2.05亿千瓦时。项目完全建成后，预计每年可发电1.01亿千瓦时，节省标煤3.36万吨，与相同发电量的火电相比，每年可减少空气污染物排放9.7万吨。

万安县韶口乡渔光互补光伏发电区。

万安县韶口乡渔光互补光伏发电区。

“项目计划运行25年，全周期总发电量将达到26亿多千瓦时，纳税总额1.05亿元，总计土地流转费用1612万元，将有力地促进当地发展。”万安县韶口光伏电站负责人李方海说。

（注：文中图片均由万安县委宣传部提供）

(责编：王震、陈键)
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