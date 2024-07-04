何欣禹 陈振凯 周欢

我们日常丢弃的垃圾都去哪儿了？在光大环保能源（吉安）有限公司垃圾吊控制室，一个可以存贮1.3万吨垃圾的巨大垃圾仓赫然立于眼前，2台抓斗机正抓取垃圾倒入投料口焚烧。7月2日，记者随“高质量发展调研行”江西主题采访活动来到吉安市井冈山经开区，探访当地企业如何变废为宝，通过垃圾焚烧产生绿色电能、实现零填埋。

光大环保能源（吉安）有限公司航拍。

与人们印象中烟熏火燎、臭气熏天的垃圾焚烧不一样，光大环保能源（吉安）有限公司厂区内干净整洁、空气清新。就连与垃圾仓仅隔一层玻璃的垃圾吊控制室，都没有任何异味。“工作过程中完全保证负压状态，所以在垃圾山旁，我们闻不到任何垃圾的怪味。”光大环保能源（吉安）有限公司总经理许鹏介绍。

生活垃圾末端处置作为生活垃圾处理链条的最后一环，十分关键。传统填埋方式不仅浪费土地资源，还会对环境造成污染。而经过焚烧后，一吨生活垃圾的容积可以减少95%，高温焚烧过程中产生的热值可以用来发电，既处理了垃圾又产生了电能。

光大环保能源（吉安）有限公司中控室内，工作人员实时监测炉膛温度和环保排放指标。

“焚烧产生的二氧化硫、氯化氢、氮氧化物等气体会通过多道工序被全部处理掉，废气排放完全达到国家标准。”许鹏说。而垃圾发酵产生的污水和焚烧后的炉渣也有它们的归属。污水通过污水处理站进行处理，最后全部回收利用。下游企业会对炉渣进行破洗、筛选，提取有色金属进行二次利用，还有一部分可以做建材。

光大环保能源（吉安）有限公司垃圾吊控制室内，工作人员正操作抓斗机抓取垃圾。

目前，光大环保能源（吉安）有限公司拥有2台600吨/日机械炉排焚烧炉和1台25兆瓦汽轮发电机组，每天可焚烧生活垃圾1200吨，所发电能服务人口超200万。截至2024年6月，已累计处理生活垃圾188.4万吨，提供绿色电力7.44亿千瓦时，减排二氧化碳75.36万吨，“令人头痛的生活垃圾、餐厨垃圾及秸秆等固体废物，已成为我们发电企业的‘香饽饽’，吃干榨尽、变废为宝，转换为绿色能源。”许鹏说。

（注：文中图片均由吉安市委宣传部提供）

(责编：王震、陈键)

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