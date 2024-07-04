6月28日，大家保险集团有限责任公司（以下简称“大家保险”或“集团”）发布2023年度社会责任报告。

报告指出，大家保险以养老为核心战略，以服务型养老为战略突破口，构建专业养老品牌“大家的家”，建立多层次养老服务体系，打造“保险保障+养老服务”业务模式，系统推进“医康护”一体化模式，为不同年龄长者提供从独立生活、协助生活到专业护理的一站式高品质养老服务。截至2023年末，大家保险城心医养社区进驻全国13个城市，落地15个社区，并在北京落地5个居家安养照护中心。

大家保险持续深入开展“大家力量系列助老公益活动”，通过大家保险、养老服务机构、社区、志愿者四方联动形成合力，创新公益解决方案，助力居家长者安享幸福晚年。截至2023年末，“大家力量系列助老公益活动”共开展115场，超过800人次的大家保险青年志愿者参与活动，惠及长者及家属近2万人次。

此外，大家保险将加强党的领导和完善公司治理有机统一，持续探索现代企业治理的最佳实践，严格遵守并落实监管要求，积极对标业内先进实践，不断夯实公司治理根基，将廉洁教育视作集团合规经营的核心要务之一，恪守阳光经营；建立健全风险管理体系，深化风险管理意识培育，增强员工风险意识；全面深化数据安全、客户隐私和知识产权保护，致力打造安心、安全的金融服务环境。

大家保险大力推动绿色金融发展、落实绿色低碳运营。2023年，集团制定并发布《大家保险集团有限责任公司绿色金融管理办法》，进一步健全绿色金融管理架构，确保绿色金融发展战略与集团整体发展战略深度融合。截至2023年末，大家保险绿色债券投资规模超过64亿元；大家财险持续创新包括环境污染责任险、新能源汽车专属保险、船舶污染责任险等绿色保险产品，其中船舶污染责任险为266家客户提供风险保障额度超过131亿元。

(责编：董童、李源)

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