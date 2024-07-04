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滴滴公众评议会：女乘客可选司机、拉黑异味车及宠物快车成用户最期望功能

2024年07月04日15:40 | 来源：央广网
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原标题：最想要的滴滴功能：女乘客可选女司机、拉黑异味车、宠物快车位列前三

　　随着网约车行业的发展，用户在基础服务之外，对细分场景和个性化需求有了更高的要求。

　　这些问题是行业的难点，也是服务创新的潜力空间。

　　日前，滴滴公众评议会邀请用户投票选择滴滴应该推出的产品功能。7月2日，为期一周的投票结束，共有75847人参与投票。其中，女乘客可选女司机（24.2%）、拉黑异味车（17.8%）、宠物快车（10.8%）位列用户投票前3位。

　　针对以上用户投票选出的期望功能，滴滴表示将尽快制定产品方案，并陆续邀请用户内测试行：

　　用户投票第1位：女乘客可选女司机

　　据了解，长期以来，滴滴收到很多用户对这一功能的呼吁和建议，希望滴滴能提供“女乘客可选女司机”的功能。

　　目前，有超过60万女性司机通过滴滴平台获得收入。其中79%是家庭唯一收入来源，56%全年无违章记录。滴滴女性司机在接单服务中收到的好评前三位是：车内整洁（67%）、驾驶平稳（36%）、有安全感（28%）。

　　为保护司乘安全，滴滴表示会在女性司机和女性乘客实名认证、严格核验等前提下，邀请女性用户加入内测计划。滴滴坦承，过程中可能面临女性司机车辆供给不足等问题，在高峰时段、供需不平衡区域使用该功能，可能会出现叫车时间长、匹配不成功等情况。滴滴会优化智能调度能力，努力匹配用户需求，持续改善女司机的服务环境，同时平衡好其他司机师傅的利益。

　　滴滴表示，内测过程中可能会有很多不足，恳请大家理解和包容，并邀请内测用户帮助滴滴提出改进建议。

　　用户投票第2位: 拉黑异味车

　　车内异味是当下出行服务的行业性难题，过去也有很多用户投诉和吐槽。滴滴正在通过正向激励、负向体验管理等多种措施，努力去治理和改善车内异味的问题。

　　目前，平台要求乘客和司机不得在车内抽烟，司机接驾过程中勤通风，保持清洁。也会邀请乘客反馈车内空气，帮助滴滴识别异味车辆，敦促司机改进。

　　滴滴表示，大家呼吁的“拉黑异味车”功能将尽快上线试行。因车内异味被多次拉黑的车辆，平台将进行更严格的管控和治理，相应的规则措施正在制定中，如减少派单、严格整改等，司机整改后才能在平台上继续接单服务。相关进展也将向社会及时公布。

　　用户投票第3位：宠物快车

　　“宠物快车”排在投票第3位，反映了近年来携宠出行的强烈需求。此前，滴滴在部分城市上线了宠物专车，由经过专业培训的司机提供出行服务，赢得了很多养宠用户的信任。后续，滴滴将尽快将携带宠物友好出行的服务覆盖到更多城市、更经济适用的车型。

　　滴滴表示会在宠物友好出行的精细化服务中，平衡好司机、携宠乘客和其他乘客的诉求，同时兼顾好宠物对友好空间的需求，沟通制定相应的服务流程和规则，尽快上线服务。

　　除此之外，在用户投票结果中，好友出行分摊车费（10.4%）、设置车内温度/反馈温度（9.1%）、上车前司机不用打电话确认/路上不聊天（7.1%）、打到6座快车（7%）、按小时包车（6.3%）、拉黑拼友（4.3%）、不用打电话提醒我系安全带（3%），这些用户投票的功能，滴滴也将陆续制定产品方案，尽快推进上线。

　　不少用户在投票选项外，反馈了新的建议，包括青少年出行、老人打车、无障碍出行等场景。其中，“添加途经点”“修改目的地”“驾驶行为反馈”“亲友代付”等功能，此前已在App上线。滴滴表示将针对用户的意见和建议陆续开展优化工作。

　　还有很多用户留言呼吁更多打车优惠。近期大家可以参与第二单免单活动，7月21日之前，滴滴在广州、西安、长沙、杭州、郑州等130个城市推出“早上打一单，夏夜就免单”，最高可减20元或30元，登陆滴滴出行App或小程序都可以参加。

　　滴滴表示，未来会通过“滴滴公众评议会”等形式，持续与用户沟通。滴滴自2018年11月推出“公众评议会”栏目，就平台上面临的难题和挑战，邀请社会各界参与共建共治。希望通过实际案例的展示、公众投票和讨论的形式，诚恳听取各方的批评、意见和建议，帮助滴滴持续完善规则、优化产品和服务，努力让出行更美好。

(责编：董童、李源)
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