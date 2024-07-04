据国家开发银行消息：今年上半年，该行发放水利和水资源领域贷款686亿元，重点支持南水北调中线引江补汉、环北部湾广东和广西水资源配置、珠江三角洲水资源配置、引绰济辽、引汉济渭等一批跨流域、跨区域重大引调水工程，水利枢纽、水库、河道治理等流域防洪工程体系建设，灌区建设与改造，以及河湖生态保护治理。

据介绍，国开行加强与水利部政银合作，跟踪了解水利重要规划情况，精准对接重点项目融资需求，将重大水利工程作为重中之重，积极为一批新开工建设的重大引调水、重点水源、新建大型灌区等水利项目提供长期限、大额度、低成本的信贷支持。同时，针对今年重点推进前期工作的重大水利工程出台差异化政策，完成对黄河古贤水利枢纽工程前期贷款和中长期贷款授信，不断提升政策性开发性金融服务水利基础设施建设质效。

治理水污染、保护水环境，关系人民福祉和国家未来。国开行探索创新市场化融资模式，支持长江、黄河、太湖、巢湖等大江大河大湖综合治理和生态修复，助力中小河流治理，结合乡村振兴支持农村水系综合整治，持续以绿色金融服务打好碧水保卫战。

为助力保护修复太湖水生态环境，国开行江苏分行多年来已累计提供贷款超过100亿元。今年以来，江苏分行向“引江济太”江阴段环境治理与科创产业融合发展项目发放1.1亿元贷款、累计发放2.7亿元，支持对白屈港河道及关联城区水系开展综合治理，完成河道清淤疏浚14.3公里、城市黑臭水体治理149.4万平方米、城区管网排查修复500.5公里，有效保障引调水水质。同时，支持打造以工业互联网、智能装备、光伏、时尚设计为主导产业的绮山湖科创谷，通过科创产业发展创造价值反哺生态治理投入，实现高水平生态保护与产业绿色发展的良性循环。

围绕提升农村供水标准和保障水平，国开行积极为农村供水保障项目提供普惠金融服务，支持有条件的农村地区采取城镇供水管网延伸或者建设跨村、跨乡镇连片集中供水工程等方式，发展规模集中供水，实现城乡同质饮水，重点支持了江西、福建全省城乡供水工程。

国开行有关部门负责人表示，国开行将积极发挥支持水利建设的主力银行作用，持续完善对水利建设全周期支持的金融产品体系，为助力水利事业高质量发展、增进民生福祉贡献积极力量。

(责编：曹淼、李源)

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