“七一”前夕，中国煤炭科工集团有限公司（以下简称“中国煤科”）党委组织开展全系统“不忘初心‘迎七一’，牢记使命‘庆建国’”主题活动，激励引导各级党组织和广大党员弘扬伟大建党精神、赓续红色血脉，用担当诠释初心、以实干践行使命，不断凝聚起奋进磅礴力量，为推动中国煤科高质量发展不懈奋斗。

中国煤科总部党员“迎七一 强党性践初心”座谈会现场。（受访者供图）

中国煤科党委组织集团总部党员代表齐聚一堂，召开“迎七一 强党性践初心”座谈会。会议号召，广大党员干部要坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神和科学家精神，秉承“为客户创造价值，为职工创造幸福”的企业宗旨，践行“追求真理、探索奥秘、勇于创新、家国情怀”的科技创新理念，求真务实、从容淡定，在新时代新征程上更好地担当新职责、新使命，为推动集团公司高质量发展再创佳绩、再立新功。

中国煤科党委接续开展4批“揭榜挂帅”突击工程项目，为打造原创技术策源地和现代产业链“链长”奠定坚实基础。2024年，各级党组织完成“揭榜挂帅”项目38项，新设“揭榜挂帅”项目116项，持续激发科技创新活力，集聚高质量发展创新动能。

为进一步发挥党员先锋模范作用，开展集中攻关行动，做到“哪里任务险重哪里就有党组织坚强有力的工作”，集团各级党组织压茬推进党员示范岗、党员突击队建设。2024年，各级党组织设立党员示范岗650个，创建党员突击队316支，深化产业链创新链党建赋能，引导党员创先争优、攻坚克难，形成先锋带动、万船齐发的良性竞争新局面。

党纪学习教育开展以来，集团公司领导班子大力弘扬“四下基层”优良传统，班子成员采用“四不两直”方式，深入基层企业开展现场调研6次，讲纪律党课6次，赴党员干部研学班调研座谈1次。各二级党组织书记开展基层调研195次，领导班子到基层调研480次，讲纪律党课283次。

集团各级党组织深化党建提质增效“七抓”工程，持续开展示范党支部创建工作，强化党支部“六好、四强”建设，提升基层党建工作质量。全系统确定示范党支部创建单位26个，命名示范党支部7个，验收示范党支部9个。组织召开集团公司示范党支部书记经验交流会，邀请有代表性的6位示范党支部、示范党支部创建单位书记做交流发言，分享党支部建设特色做法和成效。

下一步，中国煤科党委将不断提升基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力，引导党员干部不忘初心、牢记使命，拼搏进取、勇毅前行，为建设具有全球竞争力的世界一流科技创新型企业贡献力量。

(责编：董童、李源)

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