两部门下达农业救灾资金5.46亿元
2024年07月05日03:40 | 来源：新华网
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新华社北京7月4日电 记者4日从财政部了解到，财政部近日会同农业农村部下达中央财政农业生产防灾救灾资金5.46亿元。
其中，安排4.47亿元支持黑龙江、浙江、安徽、福建、江西、湖南、湖北、广东、广西、贵州等地开展农业防汛救灾相关工作，重点对农作物改种补种、水毁农业设施修复、疏渠排涝等救灾措施给予适当补助；安排0.99亿元支持内蒙古等地做好农业抗旱救灾相关工作，重点对喷肥保苗、浇水补墒、饲草料购买调运等救灾措施给予适当补助。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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