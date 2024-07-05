人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

两部门下达农业救灾资金5.46亿元

2024年07月05日03:40 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京7月4日电 记者4日从财政部了解到，财政部近日会同农业农村部下达中央财政农业生产防灾救灾资金5.46亿元。

　　其中，安排4.47亿元支持黑龙江、浙江、安徽、福建、江西、湖南、湖北、广东、广西、贵州等地开展农业防汛救灾相关工作，重点对农作物改种补种、水毁农业设施修复、疏渠排涝等救灾措施给予适当补助；安排0.99亿元支持内蒙古等地做好农业抗旱救灾相关工作，重点对喷肥保苗、浇水补墒、饲草料购买调运等救灾措施给予适当补助。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数字化转型深入推进 助力线缆行业加速发展
　　“天上飞”的航空航天电缆最高可经受1000摄氏度高温、“海里游”的纵向水密电缆可在水下600米深度工作、“地上跑”的高速动车组电线电缆可以实现一“缆”通天下，连线千万家……智能电网、新能源开发等新兴产业的崛起，促进市场对高品质线缆需求日益增长，为电线电缆企业提供了发展机遇。 随着数字化时代的到来，数字化转型升级已经成为线缆行业企业提升生产制造水平的重要途径。…
业界：深化数据要素市场改革 探索数字经济创新发展新路径
　　人民网北京7月4日电 （记者乔雪峰）数据是新的生产要素，是基础性资源和战略性资源，也是重要生产力。近年来，数据在各行各业中的价值日益显现，逐渐发展成为推动技术创新和经济增长的核心力量，成为推动经济高质量发展的新引擎。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部