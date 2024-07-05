本报记者 窦 皓 赵 昊

无人机在浙江省桐庐县派送快递。

“三通一达”快递车将桐庐县钟山乡丰收的蜜梨运往全国各地。

在桐庐县富春江镇芦茨村中通快递无人机配送试点，工作人员将快递交给消费者。

桐庐县快递企业自动分拣线一瞥。

桐庐县委宣传部供图

桐庐县位于浙江杭州市区西南方向，这里山环水绕，风光旖旎，富春江穿城而过。漫步桐庐，“通达大道”“申通大道”“圆通幸福大道”等次第映入眼帘，各类快递企业的办公楼坐落于城中。在这里，“快递”是绕不过的关键词。

2023年，申通快递、中通快递、圆通速递和韵达速递（以下简称“三通一达”）4家企业快递业务量达878亿件，占全国的67%。作为“三通一达”创始人的家乡，桐庐集聚了300多家快递物流关联企业。在数字化浪潮下，桐庐的目标不只是“快递人之乡”，而是致力于打造“快递产业之乡”，让“桐庐籍”孕育更多“桐庐造”，树立快递产业发展新标杆。

日前，本报记者走进桐庐，探寻“中国民营快递之乡”的蝶变。

打造快递物流产业集聚区

驱车从桐庐县城出发，沿着蜿蜒的山路开上1个多小时，便到了钟山乡子胥村。这个村子还有另一个更广为人知的名字——“快递村”。村里一面约20多米长的墙上讲述着村庄与快递产业的故事——30多年前，23岁的聂腾飞带领村里年轻人走出大山，骑着自行车，往来运营上海和杭州之间的报关急件直送业务，并创办了申通快递。

此后，韵达速递、圆通速递、中通快递等“桐庐籍”快递企业相继创办。2010年，中国快递协会授予桐庐“中国民营快递之乡”称号。数据显示，桐庐现有快递及关联企业339家，2023年实现营收385亿元，营收规模在全县规上服务业企业中占比逾90%。

2020年，“三通一达”总部项目签约落户桐庐。2021年，位于富春未来城核心区块的快递科技小镇诞生，力争打造快递物流产业集聚区。

在桐庐高铁站不远处，就是高楼林立的快递科技小镇。中通快运总部是这里首个整体启用的总部大楼。步入其间，迎面是一块数据实时滚动更新的电子屏——中通开发的数字化道路安全运输效能提升监控系统，它通过陆运、转运等多项数据的展示、挖掘、分析和预警，为企业科学管理、精准决策提供依据。

2023年，中通快运的业务量达到1133.26万吨，同比增长20.2%。“未来物流业将依托数字化、智能化和信息化而展开竞争。”中通快运董事长赖建法表示。除快运外，中通科技信息研发管理中心、服务质量保障中心、网络运营管理中心和全网车辆信息化管理中心等4个部门也将落户桐庐。

“无人机又来送快递了！”镜头转向桐庐县富春江镇蟹坑口村，青龙坞放语空民宿店长王鹤翀的快递“从天而降”。取出快递，在中通工作人员操作下，无人机迅速离开地面。

此前，中通快递已在桐庐开启了无人机配送快递试点。“有的村庄在山区，进出不便，到了冬天碰上路面结冰会有危险。”中通快递无人机运营高级工程师杨俊介绍，用无人机配送快递，不仅速度更快，而且方便安全。

快递小镇的通达大道沿线，还坐落着韵达全球科创中心、申通国际总部、圆通国家工程实验室创新研发基地等总部项目。

智能可穿戴设备、物流无人机、自动驾驶车……在韵达全球科创中心，前沿装备的创新设计与研发持续酝酿。韵达旗下桐庐韵鹞科技有限公司也在桐庐成立，并在分水镇一期规划了4条无人机航线，加速快递业数字化转型。

今年5月1日，《杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例》正式施行。杭州全市八城区和桐庐县城区将作为智能网联车辆测试应用区域。无人配送车，悄然进入日常生活。

从2015年开始，桐庐每两年都会举行中国（杭州）国际快递业大会，为快递企业探寻发展之道提供平台。“快递行业将会全面拥抱数字化，利用大数据、云计算、物联网等先进技术，提升快递服务的效率、质量和安全性，满足客户个性化、多元化、高品质的需求。”韵达速递董事长聂腾云说。

“链式”发展，完善产业生态

视觉智能、数据处理、装备制造……桐庐快递物流产业链上下游迅速发展，一个快递产业生态圈逐渐形成。

如今，总投资超百亿元的环球新材亚太总部及表面性能材料研发生产基地项目落子桐庐；三诺电子长三角总部及产业基地项目签约落地；总投资约8亿元的吉利棱镜全息项目也将落户桐庐……“很多大项目选择落地桐庐，一定程度上也是冲着‘三通一达’来的。”桐庐经信局副局长华涌说，依托快递物流行业，当地产业生态持续优化。

如何帮助企业以更低价格购买到更优质服务？

完善产业链、畅通供应链、提升价值链、强化创新链，成为桐庐推动快递物流产业高质量发展的关键突破口。在看不见的“云端”，桐庐搭建的集中采购中心日益活跃。

2020年，桐庐和顺丰速运、“三通一达”联合成立中国快递物流装备物资集中采购交易中心，为快递物流企业与装备物资供应商提供信息发布、交易撮合、集中议价采购等服务。

在线上，登入集采中心推出的“快采云”线上交易系统，点开“集采大厅”页面，就能看到各家快递物流企业采购信息；“拼单采购”模块汇集各加盟商共同的采购需求，降低采购成本；“优品特惠”功能区则提供平台特惠产品与特惠价格，定向推送给各加盟商与企业总部……

作为平台管理方，集采中心可及时有效掌握车辆、车厢、自动分拣设备等具体信息，汇集原材料价格浮动、企业采购意向等多方面内容，帮助桐庐制造业企业进一步获取订单、掌握近期采购状况等。

截至目前，集采中心入驻供应商315家、采购商1731家，交易额超400亿元。同时，这里还设立1亿元奖励基金，鼓励快递企业在桐庐采购。

“未来我们将瞄准建立快递物流业全产业链体系，重点发展数字经济、科创产业和总部经济，用快递赋能商业、会展、教育培训等产业发展壮大。”桐庐经济开发区科创投公司董事长方新说。

既让“大象起舞”，也造“蚂蚁雄兵”。

“业务范围由申通拓展至韵达、圆通与中通，订单量增长1.5倍。”杭州祥龙物流设备科技股份有限公司负责人徐赟进表示，作为桐庐的一家物流设备企业，集采中心在家门口就能找到所需资源，还能以更低价格购买到更优质的产品和服务，实现降本增效。

让在外“桐庐籍”快递企业“回家”

在快递科技小镇，矗立着一座48层200多米高的大楼。这是即将投入使用的韵达全球科创中心。“没想到，只用33天就实现了项目从签约、供地到基础开挖的全过程。”韵达全球科创中心负责人黄春林说，项目通过代办员协助办理，企业项目备案、签订土地成交确认书及土地出让合同、设计方案报批等环节，方便快捷。

不仅仅是韵达。中通快运总部筹划搬迁时，桐庐职能部门和平台主动上门沟通，帮助解决子女入学、公共交通、医疗资源等8个方面的实际困难，为顺利搬迁夯实基础。

这是桐庐当地优化营商环境的缩影。“作为快递企业‘三通一达’创始人的家乡，许多民营快递虽是‘桐庐籍’，却并非‘桐庐造’。”桐庐民营快递发展中心主任华良东说，一直以来，桐庐在努力发挥优势，让在外“桐庐籍”快递企业“回家”。

在快递科技小镇的快递物流增值服务中心，宽敞的大厅内设置产业服务、法治服务、集采服务、快递人家乡事服务和综合服务五大专区，为企业提供全生命周期的“一站式综合服务”。不仅如此，“快递物流之家”小程序也已上线，下设“桐心卡”、集采平台、联系家乡、产业发展、活动预约、综合服务等六大板块，不仅可以实现个性化服务，意见和建议也可以通过这个平台及时反馈，限时办结。

鼓励院校结合特色产业，开设快递物流产业学院；出台专项招商政策，围绕税收优惠、装备采购、费用补贴等方面支持产业发展；引进建设一批优质中小学校，实施优质医疗资源的迁建工程……一项项政策出台、一个个平台建立，吸引更多人才来此扎根。近3年，桐庐县内新引进35周岁以下大学生1.5万余人，创了新高。

“在优化提升基本政务服务的基础上，我们将进一步整合公共服务、社会服务和市场服务功能，为企业提供范围更广、层次更深的产业、政策、人才、金融、科创、法律等集成服务。”桐庐民营快递发展中心产业发展科科长许晨昊说。

每到钟山乡蜜梨成熟的时节，“三通一达”快递专车便将采摘好的蜜梨运到全国各地；在百江镇，中通快递、圆通速递携手构建冷链运输模式，助力百江蔬菜“走出去”；在子胥村，快递人先后捐资兴建道路以及综合楼、大礼堂和公共食堂等……良好的营商环境和日益完善的公共设施，吸引着“三通一达”在桐庐进行多元投资，造福桑梓。

30多年来，以“三通一达”为代表的中国民营快递企业早已走向世界。但无论身在何地，偶有听到的桐庐乡音，总让人联想起“民营快递之乡”的精彩故事。

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经