本报记者 韩 鑫

网络货运、低空物流、自动驾驶……随着货运需求日益旺盛和信息技术的发展，从组织货运到执行运输，物流业正经历一场全面的变革。物流新模式的快速发展，为交通运输创新发展注入新动能。本版今日起推出“经济聚焦·关注物流新模式”系列报道，从多个方面，观察物流新模式的优点和助力企业降本增效的前景。

——编 者

一头，货主企业发布需求；另一头，货车司机即时接单……打开货运平台APP，大数据为发货人与承运人牵线搭桥，人、车、货等信息一目了然，实现精准匹配。

数字技术与货运行业彼此融合，孕育出网络货运新业态，为物流业降本增效带来了新空间。据行业监测数据显示，相较于传统货运，通过高效匹配车货信息、缩短简化交易链条，网络货运能提高车辆利用效率约50%，降低交易成本6%到8%，司机平均等货时间由2到3天缩短至8至10小时。

网络货运怎样发力，各方对降本增效感受如何？一起看看一家制造企业的降本账。

辐射多环节，物流数字化累计降低运输成本约10%

贵州贵阳经开区小孟工业园，新曙光电缆公司车间内生产正忙。

不远处的办公楼内，物流专员同步登录“运满满”APP，输入并发布目的地、公里数、货物量、车型等信息后，不到3分钟便有司机接单。线上签订责任条款和服务协议后，司机随即赶到公司装车运货。

“以前，点对点找货车司机，运价高，时效差。”贵州长通集团新曙光电缆厂厂长申进说。如今线上叫车、即时匹配，已成为新曙光电缆厂的常规操作。

2018年，新曙光接入运满满线上货运平台，通过精准匹配运力，不仅需求响应更及时，物流成本也更节省。申进介绍，“去年公司线上叫车发货1385单，占全年运输订单量的90%左右，运输成本累计降低约10%。”

降本空间从何而来？申进给记者算了一笔账——

算近账，以提升效率降成本。“平台上充沛的运力资源，丰富了公司的找车途径和运输方式，加上精准高效的运力匹配，有效降低了企业整体的运输成本，使得货车空驶率大幅下降，从而降低了运价。”申进举例道，从贵阳发往广东梅州，通过网络货运平台，每辆车运费能节省约300元。

算远账，靠节约人力降成本。“货运平台的出现，让供需沟通更顺畅，货运操作更便捷。”申进告诉记者，仓储物流部现在只配备了一名专员，用工成本明显降低。

“从全链条来看，物流数字化不仅能降低运输成本、管理成本，还能降低仓储成本。”申进说，由于车辆的及时响应，产品实现即出即发，材料和成品的仓库周转率大幅提升，整体仓储费用明显下降，预计能节省近1000平方米的仓储用地。

服务覆盖全流程，助力企业拓展市场

对中小制造企业而言，物流数字化带来的短期降本效果固然可观，其回馈的长远服务能力也备受青睐。

“随着市场竞争日趋激烈，客户的货运需求也水涨船高，不仅要求运送到厂，还要全程可控。”申进说，原有的合约物流模式无法满足客户需求，倒逼企业加快物流数字化进程。

基于大数据、卫星定位等技术，运满满为平台上的中小企业搭建了一套从下单到收货的全流程安全生产管理体系——

司机接单后，经过证件校验、人脸识别、准入资质审核等多环节，核准司机身份；装货发运后，对运送轨迹、安全驾驶、货物状态等全程实时监测，确保货运安全；抵达卸货后，通过评价反馈、投诉机制等提升服务质量。

“货运服务能力也是产品竞争力的重要组成部分。借助货运平台，公司对客户的服务能力大幅提升，助力企业市场半径不断拓展，订单和营收实现持续增长。”申进说，2018年以来，公司加快立足贵州、走向全国的步伐，数十个品种、上万种规格的电缆产品，已销往广东、四川、云南等多个省份。今年一季度，公司中标量同比提升近3倍，营收也实现较快增长。

物流提速数字化，在提升中小制造企业竞争力的同时，也使货运平台对车源的掌控管理能力更强，精细化服务能力更高，业务规模不断壮大。

中国物流与采购联合会等编写的《网络货运发展洞察报告》显示，2023年我国网络货运市场规模约占全国公路运输费用的10%，市场渗透率进一步提升。从企业注册车辆数来看，77%的平台注册车辆数超过1万辆，可调配运力达到传统物流企业的数十倍。以运满满平台所属的满帮集团为例，去年四季度履约订单达到4580万单，同比增长40.4%，平台数字化替代传统物流的趋势进一步加深。

从“人找单”到“单找人”，司机接单更方便

变“层层转包”为“直采到车”，网络货运平台的出现，减少了中间环节，提高了运输效率，也增加了货车司机订单。

“依托货运平台寻找货源，几乎每天都有单子接。”一大早，来自四川的货车司机奉玉斌驾驶着高栏货车来到新曙光电缆厂仓储设施装货。

这笔订单是头天晚上在运满满APP上锁定的。奉玉斌算了一笔账，将一车电缆从贵阳运往广东梅州，运价9316元，除去燃油费过路费以及车辆折损，这趟还能赚2000元左右。

“平台对新入行的司机很有帮助，以前是人找单，现在是单找人，货源丰富又稳定。”打开货运软件，后台清晰记录着接单记录，目前，奉玉斌90%的订单都是在货运平台软件上接单，扣除燃油费和过路费，每月净收入有1万多元。

“供需更匹配、运能更充足的背后，是智能车货匹配系统在发挥作用。”满帮集团高级副总裁谭远江介绍，基于人工智能、大数据等新技术，可实现人、车、货、路的精准匹配和优化配置，不仅能在短时间内为司机筛选全平台超百万货源，还能优化运输路线，提供智能运价建议。

不断提升的数字化能力，助力网络货运生态更加完善。去年，仅在满帮平台上，就有活跃司机388万人，覆盖国内超10万条货运路线，全年履约订单量同比增长33.4%。“现在更多中小企业可在网络货运平台上选择整车、零担、短途、拼车、冷链等多种物流服务，助力企业降本增效提质。”谭远江说。

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网络货运潜力巨大

作为道路货运领域的新模式，近年来，在相关部门和经营主体的共同努力下，我国网络货运发展按下“快进键”。“截至2023年底，全国共有3069家网络货运企业（含分公司），接入社会运力798.9万辆、驾驶员647.6万人。”交通运输部运输服务司有关负责人表示，货运新业态的快速发展，正为交通运输创新发展注入新动能。

提速行业转型升级。近年来，“互联网+”货运新模式，综合应用人工智能、大数据等新技术，不仅是行业创新发展的主要方向，也为传统货运企业加快转型升级提供了思路。目前，福建、山东、河南等地已出台系列支持政策，促进道路货运行业数字化转型，集约化、规模化发展。

推动物流降本增效。在网络货运新模式下，供需双方实现精准对接，减少了中间环节，从而实现了降本增效。相关调查显示，与传统运输方式相比，借助网络货运，典型货运企业平均配货等待时间由过去的1至3天缩短至6至8小时，物流交易成本可降低6%—8%。

当前，网络货运发展潜力大，正在由普通货运向集装箱、冷链等专用运输拓展，从单一公路运输向多式联运延伸。下一步，交通运输部将继续支持企业创新“互联网+”货运运输组织模式，推进货源、运力、站场等资源整合。同时，推动完善网络货运经营管理制度和标准规范，创新监管方式，提升服务能力，促进网络货运行业有序竞争、创新发展。

（本报记者 韩 鑫）

《 人民日报 》（ 2024年07月05日 10 版）

(责编：胡永秋、牛镛)

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