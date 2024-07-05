优化支付体验 助力互联互通
微信收款码全场景接入银联网络
2024年07月05日07:30 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月4日电 （记者葛孟超）为深入贯彻落实党中央、国务院“关于进一步优化支付服务提升支付便利性”决策部署，在中国人民银行指导下，中国银联联合产业各方持续推动各类支付工具在各场景通用好用，共建便利、包容、普惠支付生态。近日，银联网络迎来微信支付收款码场景的全面接入，推动条码支付互联互通取得新进展，为境内外广大消费者提供更多支付选择、更好支付体验。
今年6月，伴随微信支付经营收款码的开放，微信支付各类收款码实现向银联网络的全场景开放。目前，用户在微信各类收款码的“主扫”场景，打开云闪付APP即可实现扫码支付。
与此同时，银联联合各大商业银行推出“扫微信收款码 优惠不停”活动，用户使用云闪付APP扫微信收款码，即可享受优惠。
支付根植民生所需、金融之基，条码支付互联互通将进一步发挥其在繁荣市场经济和便利生活等方面的积极作用。此次银联与财付通微信支付的开放合作是条码支付互联互通的又一成果，也是各机构秉持积极开放态度，持续深化互联互通的体现。中国银联将持续发挥卡组织的枢纽和协调作用，持续推进与财付通、支付宝等产业各方的开放合作，方便用户支付。
《 人民日报 》（ 2024年07月05日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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