宋 宇

习近平总书记指出：“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，要加大研发力度，认真研究市场，用好用活政策，开发适应各种需求的产品，使之成为一个强劲的增长点。”

近年来，我国汽车产业蓬勃发展，朝着高端化、智能化、绿色化方向不断迈进。行业的快速发展，离不开科技创新和产业创新的深度融合。从汽车产业看，高校是创新的策源地，瞄准前沿科技，加强新能源、新材料等方面的研究，为汽车企业增加了高质量科技供给；企业是创新的主体，积极参与研发，培育攻关团队，促进了科技成果的转化和创新产品的推广。

汽车制造是一个国家制造实力的重要标志。在各方努力下，我国新能源汽车产业领跑全球，为全球汽车产业增添了新动力。未来，随着科技创新步伐的不断加快，产业创新协同的节奏持续优化，我国迈向汽车强国的底气和信心也将越来越足。

《 人民日报 》（ 2024年07月05日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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