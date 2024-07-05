协同发力 融合创新（快评）
2024年07月05日07:32 | 来源：人民网－人民日报
小字号
习近平总书记指出：“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，要加大研发力度，认真研究市场，用好用活政策，开发适应各种需求的产品，使之成为一个强劲的增长点。”
近年来，我国汽车产业蓬勃发展，朝着高端化、智能化、绿色化方向不断迈进。行业的快速发展，离不开科技创新和产业创新的深度融合。从汽车产业看，高校是创新的策源地，瞄准前沿科技，加强新能源、新材料等方面的研究，为汽车企业增加了高质量科技供给；企业是创新的主体，积极参与研发，培育攻关团队，促进了科技成果的转化和创新产品的推广。
汽车制造是一个国家制造实力的重要标志。在各方努力下，我国新能源汽车产业领跑全球，为全球汽车产业增添了新动力。未来，随着科技创新步伐的不断加快，产业创新协同的节奏持续优化，我国迈向汽车强国的底气和信心也将越来越足。
《 人民日报 》（ 2024年07月05日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 数字化转型深入推进 助力线缆行业加速发展
- “天上飞”的航空航天电缆最高可经受1000摄氏度高温、“海里游”的纵向水密电缆可在水下600米深度工作、“地上跑”的高速动车组电线电缆可以实现一“缆”通天下，连线千万家……智能电网、新能源开发等新兴产业的崛起，促进市场对高品质线缆需求日益增长，为电线电缆企业提供了发展机遇。 随着数字化时代的到来，数字化转型升级已经成为线缆行业企业提升生产制造水平的重要途径。…
- 评论
- 关注