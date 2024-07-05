丰收夏粮这样颗粒归仓（“三夏”一线探新迹）
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图①：粮食经纪人刘帅（右）在农户家收麦子。
当前夏粮已进入收购旺季。今年种粮农民收益好不好？丰收粮如何颗粒归仓？记者深入山东省枣庄市台儿庄区夏粮收购一线探访。
经纪人上门服务，农户卖粮省心省力
清晨6点，粮食经纪人刘帅便开着农用车来到农户谢超家。
刘帅是山东省枣庄市张山子镇毛官庄村人，干粮食经纪人已经5年。
“这几年找我上门收粮的乡亲越来越多，主要是家里地不多的小农户，许多只有老人在家，自己装粮、运输费劲，就会选我们提供服务。”刘帅告诉记者，农民选择什么时候卖粮，一方面是看价格，另一方面是看自家存储条件。
谢超家的粮食堆在院子门口的库棚里，刘帅先在阳光下细细观察麦粒的色泽，接着抓起一把麦子，在手里轻轻按压，感受紧实度与含水量，最后放进嘴里咀嚼，边咬麦粒边点头道：“这是一等麦，一斤1块2毛1分钱。”
谢超笑着说：“价格不错！我家今年种了10亩小麦，亩产大约1100斤。麦子收上来后，紧接着播玉米。浇完玉米地，打听到这两天麦子价格不错，我就喊粮食经纪人来收了。”
谢超说话间，刘帅已启动机器开始抽粮。机器嗡鸣声中，谢超不禁感慨：“以前粮食收上来，就犯愁怎么运到售粮点，靠人工一袋袋装起来，然后肩挑背扛搬到小拖车上，有时候从天亮忙到天黑都装不完。现在有了上门收粮的服务，粮食不到一小时就装好车了。”
装完粮，刘帅开着车来到村里的淀粉厂过磅称重，随后与谢超现场结了粮钱。不到9点，谢超就卖完了粮，“上门收粮服务不仅省事，粮食经纪人还能带来最新的信息。比如粮价走向、明年市场上需要的品种、有哪些新技术等等。卖完粮，明年种什么、种多少我心里都有了数。”
另一边，刘帅马不停蹄地奔赴下一户农家。“我一车能拉10吨，装满一车就拉去粮库卖，每斤粮能挣5厘到1分钱。”刘帅说。
记者了解到，为解决小农户卖粮难，确保粮食颗粒归仓，相关部门持续优化为农服务水平，指导各地充分发挥粮食产后服务中心和相关社会设施资源作用，为种粮农户及时提供烘干收储等服务，加大预约收购推广应用力度，强化农户科学储粮指导。
预约卖粮，价格透明，确保“粮出手、钱到手”
下午1点，张山子镇平西村种粮大户李士文开着粮车，进了台儿庄运河粮油储备库有限公司的粮库大门，扦样机伸进车厢，输麦管连接到化验室，质检员取出样品，用筛子轻轻摇晃分离出杂质，然后使用水分快检仪、容重仪检测。“容重每升799克，含水量12.1%，不完善粒3.7%，是一等麦。”公司质检科长王超说。
在屋外等检测结果时，李士文跟记者聊起今年的卖粮收益：“我种了300亩小麦，小麦收上来之后就一直关注价格，粮库这边随时都可以打电话问，微信群里也会发，今天每斤一等麦1块2毛3分5厘，是最近几天最高的，我就拉来卖了。”
价格透明，农民卖得放心。“粮食收购价格公示牌就贴在厂区门口，上头有质量要求与最新价格，农民拿到检测单后可以对照着看，清楚透明。”台儿庄运河粮油储备库有限公司经理谢会国介绍。
“以前卖粮流程繁琐，单据也多，现在从头到尾全流程一卡通，记录质量信息、过磅信息，最后用于算钱，方便多了。”李士文笑呵呵地说。
预约卖粮，告别排长队。将车开到排队入库点，李士文下车到阴凉地里休息，他告诉记者：“我在微信群里预约了今天来卖粮，前头就两辆车，没一会儿就轮到我了。不像以前经常需要半夜出发，到了收购点还得排长队。”
李士文的粮食入了库后，他开着空车再次过磅，将一卡通交给结算处，报了银行卡号。不出片刻，粮款到账的短信便来了。辛苦一季的劳动成果到手，李士文心满意足地开车回村。
如何确保农民“粮出手、钱到手”？
中国农业发展银行山东省分行枣庄市台儿庄区支行副行长李娜说：“我们从4月开始便深入粮企、农户、合作社等调研，提早开展夏粮收购资金贷款客户定点布局，完成对粮库粮企的全部授信，做到钱等粮。贷款发放前先投放10天的铺底资金，解决粮食收购企业压力。”为及时保障夏粮收购资金供应，农发行山东省分行已筹措300亿元资金专项用于支持夏粮收购，向228家粮食收购企业发放夏粮收购信贷资金90.21亿元。
据悉，为保护种粮农民利益，我国实施稻谷、小麦最低收购价政策，完善稻谷补贴、玉米大豆生产者补贴等政策，实施三大主粮完全成本和种植收入保险政策。目前，有关部门正在指导相关方面加大各级储备小麦轮入力度，引导各类企业积极入市收购，增强市场购销活力，全力保障粮食市场平稳运行。
订单在手，可存可售，好粮食卖出好价钱
在台儿庄运河粮油储备库有限公司，枣庄市峄城区裕鑫粮食种植专业合作社负责人孙伟也在卖粮，他今年承包了3000亩地种小麦，已经陆续卖了将近一半。
订单在手，卖粮不愁。孙伟介绍：“这3000亩小麦大部分都是提前跟公司签的订单，种植的是‘烟农19’，高产、抗倒伏，公司提供技术指导、田间管理指导。提前锁定订单，科技助力小麦稳产高产，俺种起粮来更有底气。”
除了订单收粮，台儿庄运河粮油储备库有限公司还推出了代储粮服务。
“剩下没卖完的粮我打算先存进公司的粮库，等价格更好的时候再销出去。这样既降低了我的储粮成本，又能争取到更高的卖粮收益，是一个不错的选择。”孙伟说。
“站在公司角度，我们优化了仓储等资源的利用，还提前锁定了粮源，之后下游企业发来订单我们就有了更强的市场竞争力。从粮农和合作社的角度来看，一般而言，目前市场小麦供给量大，价格相对较低，等到后续价格提高时再售出，他们也能提高收益，这是双赢的合作。”谢会国说。
“种粮想实现好收益，还要会储粮，懂市场。”谢会国介绍，大部分农户日常粮食储藏保管不科学，雨水等环境因素也会影响小麦品质。公司目前提供仓储服务，下一步将购入烘干设备，加强产后全流程服务，帮助农民提高小麦质量，卖个好价格。公司还通过微信群、电话咨询等方式，及时向农民提供市场信息，帮助他们了解行情、合理安排生产和销售。
好粮食卖出好价钱，农民种粮才有积极性。近年来，为提高小麦种植效益，各地发展优质专用粮，集成推广科学种植模式，粮食优质优价机制正在逐步形成。从各地反馈情况来看，今年新季小麦不仅产量有所增加，质量也普遍好于去年。相关部门不断创新优化收购服务，持续提升各类售粮主体的获得感和满意度。
《 人民日报 》（ 2024年07月05日 18 版）
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