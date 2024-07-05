引导更多青年人才把论文写在大地上（话说新农村）
农业农村现代化关键在科技、在人才。要在工作条件、编制待遇以及成长成才等方面完善保障机制，引导更多青年人才下沉农技推广基层一线，将更多科技成果转化为现实生产力
当前正值毕业季，在广西，今年将有145名定向生回到家乡基层开展农技推广工作。这是广西在全区实施的乡镇农技人员定向培养计划，旨在优化乡镇农技人员结构，为乡村全面振兴“量身定制”一批实用型专业人才。2020年以来，全区已累计招录乡镇农技人员定向生566人。
基层农技推广队伍是打通农业科技“最后一公里”的重要力量。这些年各地通过实施定向培养、农技推广服务特聘计划等方式，吸引了一批具有较高专业素养的青年人才和技术骨干，充实基层农技推广队伍。
农业农村现代化关键在科技、在人才。将更多科技成果转化为现实生产力，离不开技术推广这层“耦合剂”。加快建设农业强国，需要一支高水平的基层农技推广队伍。
提高农技推广服务效能，满足现代农业发展需求，需要优化乡镇农技人员结构。伴随资源环境约束日益趋紧，农产品消费从“有没有”向“好不好”升级，农民对于水肥一体化、保护性耕作、病虫害生物防治等现代农艺农技的需求越来越迫切。这不仅需要引进更多农技人员，帮助农民解决耕种收实际问题，也对农技服务半径、时效、质量提出了更高的要求。青年农技人才在政策把握、环境适应以及“新农具”运用方面优势明显，为农技队伍输入更多新生力量，形成老中青多层次互补结构，有助于更好满足农业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产的需要。
基层农技人员常常要跑村串户，条件相对艰苦。笔者了解到，农技推广人员青黄不接的现象仍然存在。引导更多青年人才下沉农技推广基层一线，不能仅靠一腔热情，还需要在工作条件、编制待遇以及成长成才上提供更完善的保障机制。针对基层农技人员老化、专业技术人员“招人难”“留不住”等问题，山东建立农技推广人才轮岗等制度，确保农技推广人才在县乡之间、乡镇之间正常流动，同时在改善工作、试验条件和保障经费上下功夫，解决农技人员工作生活之忧。
从各地“最美农技员”评选中涌现出的一大批先进典型，到短视频平台上向网友分享工作日常的农技员，我们欣喜地看到，越来越多的青年农技工作者在风雨中磨砺技能，收获了满满的职业成就感。盼望着更多农业领域的青年人才把论文写在大地上，为农业增效、农民增收、农村增绿贡献更大的力量。
《 人民日报 》（ 2024年07月05日 18 版）
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