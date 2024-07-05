本报记者 田豆豆

“1.2万亩田，马上就能全部种完。我们种的是优质稻种，稻米价格能比普通水稻高不少。”烈日下，湖北省监利市金草帽水稻种植专业合作社负责人周祖清正组织农机手插秧。“合作社社会化服务面积近8万亩，全程机插机收、无人机施肥撒药，现在种粮，真是越来越现代化！”周祖清感叹。

监利市委常委、组织部部长石为说：“当前农村最宝贵、最稀缺的便是懂技术、会管理、善经营的新农人，只有培育壮大新农人队伍，开展适度规模化经营，才能更好解决‘谁来种地’问题，促进农业农村现代化。”

强化政策供给。监利通过补贴保费的方式鼓励新农人购买保险，灾后通过救灾资金、补贴、贴息贷款等多种方式减少损失。

向科技要效益。监利市有关部门组织专家到田间地头传授最新的良技良法，发展“虾稻共作”，大幅提高农民收入。

新农人队伍要发展壮大，适度规模经营必不可少。去年起，市里推广“一社联百村”模式，支持合作社为农户提供全程服务，合作社、村集体和农户按比例分配种田收益，三方共赢。去年，“一社联百村”模式实现托管土地6.8万亩，601户农户增收346.4万元。

农业现代化离不开人才。随着李芳芳的镜头和充满乡音的解说，农村最质朴的风景和土鸡蛋、糍粑、腊鱼腊肉等土特产次第出现在她的直播间里。2020年，李芳芳注册成立监利市荆满春电子商务有限公司，从事直播带货。“互联网时代，只有更多乡亲学会直播带货，才能把农产品卖得更远、卖得更好。”作为荆州市政协委员和家乡的“发展顾问”，李芳芳提出的推进土特产品牌化、规模化生产，开展电商培训等意见建议被政府采纳。

近年来，监利市通过实施“一村多名发展顾问”等计划，带动乡村发展。人社部门根据市场需求更新培训课程，请一线专家“手把手”授课。截至今年5月底，全市累计开展补贴性技能培训3.84万人，培育电商从业人员超过2万人。

《 人民日报 》（ 2024年07月05日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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