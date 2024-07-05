本报记者 李 蕊

仲夏时节，大沙河静静流淌过山东省济宁市金乡县，14.5公里的蜿蜒，滋养着两岸土地。如今，大沙河两岸被打造成“王杰故里·文明花开”文明实践展示带。

走进大沙河东岸的鱼山街道王杰村，革命英雄王杰的红色印迹随处可见，这里已成为远近闻名的爱国主义教育基地。鱼山街道党工委委员、宣传委员朱家宝说：“为传承和弘扬红色文化，200余名志愿者组建了5支志愿服务队，从去年开始拓宽宣讲新路径，开展了‘寻访红色记忆’‘忆苦思甜’等主题研学活动，吸引了大量青少年。”

文明实践助力红色文化入脑入心的同时，赋能当地特色产业做大做强。

“老铁们，我们的葡萄个大皮薄甜度高……”鱼山街道石店村智慧农业种植基地里，助农直播团队成员王菲正在向粉丝推介。

金乡县依托文明实践展示带内石店村智慧农业双创基地，打造以“直播+电商”为模式的“助农前行”志愿服务品牌项目，招募带货主播、农村致富带头人、短视频达人及返乡优秀青年人才参与电商助农志愿服务活动，推介代销本地葡萄、多肉植物、蒲公英等特色农产品。

“截至目前，共招募志愿者30人，开展直播电商培训班16期，覆盖群众1000余人，网上销售特色农产品39万单。”石店村党支部书记石宝庆说，下一步，基地还会开展系统性培训课程，让更多村民掌握短视频拍摄和直播技能，拓宽农产品线上销售渠道。

乡村全面振兴，既要塑形，也要铸魂。在“王杰故里·文明花开”文明实践展示带，文明乡风吹进了乡亲们的心田。

“现在兼职刷单、中奖诈骗等新型诈骗伎俩频出，咱可得保管好自己的银行卡密码，不轻信、不转账……”鱼山街道周路口村新时代文明实践广场上，一场反电信诈骗宣讲如约进行。宣讲人是村民周士双，他说：“帮助大家的同时，我还能获得信用积分奖励，在新时代文明实践站兑换生活用品。”

周路口村党支部书记李玉霞介绍，村里将志愿服务、孝老爱亲、邻里互助、移风易俗等内容纳入信用积分体系，积分可兑换生活用品，乡亲们参与村庄治理的积极性大幅提升。

聚焦留守儿童看护难题，隋韩楼村组织青年党员、教师、返乡大学生开设“周末课堂”和“雏鹰课堂”；打造民俗博物馆，张翟村让孩子们沉浸式感受鲁西南民俗文化……“群众的需求在哪里，文明实践的触角就延伸到哪里。”金乡县委常委、宣传部部长杜兵介绍，文明实践展示带将以“厚植爱国情怀、精准惠民服务、倡树美德健康、赋能产业发展”为主要内容，进一步高效整合资源，拓展优化功能，让展示带里好戏不断、精彩连连，奏响乡村全面振兴奋进曲。

《 人民日报 》（ 2024年07月05日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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