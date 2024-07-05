人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

暑期文旅“遍地开花” 消费市场释放生机活力

人民网记者 王绍绍
2024年07月05日08:36 | 来源：人民网
小字号

火爆一时的“特种兵式”打卡游、“进淄赶烤”美食游到以体验为主的“City Walk”深度游、“新中式”国潮游……近年来，国内旅游市场热点频现，持续激发文旅消费活力，呈现供需两旺、欣欣向荣的态势。

为接住暑期经济巨大“流量”，各地文旅部门纷纷端出“文旅大餐”。据初步统计，我国各地将在暑期举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动，并针对中、高考毕业生和大学生推出景区免票和优惠政策，针对夜游、避暑游、研学游、亲子游等推出文旅礼包。有关专家表示，今年暑假凭借周期长、旅游需求旺等特点，成为全年最长旅游高峰期。

贵州发布2024年夏季优惠政策，涵盖门票减免、一票多用、高速五折等，还策划“多彩贵州”夏季音乐节等一系列文旅活动，为游客带来一场场音乐盛宴和互动体验；陕西举办2024陕西夏季暑期文旅消费季，围绕纳凉、避暑、亲水、夏食、夜游等主题，推出“凉夏计划”及优惠措施；四川文旅发布“安逸四川 畅游天府”之“清凉一夏”文化和旅游暑期消费季系列活动……一场场“文旅盛宴”正在全国范围内如火如荼地展开。

进入七月，全国陆续迎来高温天气。“清凉”“避暑”成为暑期游玩的首要考量因素之一，各地不断推出夏日旅游新鲜玩法、创意路线，来满足游客多元化的消费需求，“游经济”呈现出更多新热点、新看点、新活力。西北的青海湖、敦煌、酒泉和新疆伊犁、阿勒泰，内蒙古呼伦贝尔，西南的云南丽江、大理、香格里拉以及西藏拉萨、林芝等是暑期出游的热门方向。

当前，全国各地暑期文旅市场正迅速“燃”起来，供需两端持续发力。数据显示，7月1日至8月31日，全国铁路预计发送旅客8.6亿人次，日均发送旅客1387万人次。同时，各地通过产品创新增加旅游产品供给，在产品内容和形式上不断响应现代旅游市场格局变化的需求，以打造更多人们喜闻乐见的新场景、新业态、新模式。

“文旅+游戏”将游戏IP内容创造与旅游目的地紧密连接，纾解游客的目的地心理距离、强化旅游目的地吸引力；“文旅+康养”通过整合文化旅游资源与健康养生服务，为人们提供集休闲度假、文化体验、健康管理、身心疗愈于一体的新型旅游产品；“文旅+数字”利用AR、VR技术、大数据分析、人工智能等技术，为游客提供智能化、个性化的服务，有效推进文旅行业数字化转型……越来越多的内容、产业和文旅产生千丝万缕的联系，助推文旅市场消费场景不断扩大。

随着旅游产品逐步成为百姓的日常消费内容，人们更加追求个性化、多样化、有文化味的旅游体验和便捷周到的旅游服务。业内人士表示，文旅行业正向“精致而接地气”发展，不再单纯追求高端消费或低品质化的业态，而是致力于内容生态的沉淀和跨时代的产业整体转型。

从“引客” 到“留客”，各地文旅市场仍需要久久为功。有关专家表示，下一步，文旅市场应树立“跳出文旅看文旅”理念，将文旅嵌入到地方经济社会发展中，积极与体育、商业、影视、康养等相关领域深度融合，发展沉浸式、互动式、数字化消费产品，培育文化和旅游新业态新场景，提升产品供给质量和服务水平，实施好各项消费惠民措施，强化文化和旅游消费体验。

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
海洋经济迸发活力 为高质量发展提供新动能
　　走进太仓港国际集装箱码头，巨大的龙门塔吊林立江岸，港区停满了即将出口的汽车，船只和卡车加班加点装卸货物，从四面八方而来的运输车在入口处排起长队，一座现代化港口呈现一派欣欣向荣景象。 太仓国际集装箱码头地处太仓港核心港区，是江苏太仓港第一个建成并投入运营的国际化、专业化的公共码头，是长三角地区“海峡两岸互通直航”的桥头堡、华东地区风电设备主要出口装运基地、长江最大的汽车出口基地。…
暑期文旅“遍地开花” 消费市场释放生机活力
　　火爆一时的“特种兵式”打卡游、“进淄赶烤”美食游到以体验为主的“City Walk”深度游、“新中式”国潮游……近年来，国内旅游市场热点频现，持续激发文旅消费活力，呈现供需两旺、欣欣向荣的态势。 为接住暑期经济巨大“流量”，各地文旅部门纷纷端出“文旅大餐”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部