人民网记者 王绍绍

火爆一时的“特种兵式”打卡游、“进淄赶烤”美食游到以体验为主的“City Walk”深度游、“新中式”国潮游……近年来，国内旅游市场热点频现，持续激发文旅消费活力，呈现供需两旺、欣欣向荣的态势。

为接住暑期经济巨大“流量”，各地文旅部门纷纷端出“文旅大餐”。据初步统计，我国各地将在暑期举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动，并针对中、高考毕业生和大学生推出景区免票和优惠政策，针对夜游、避暑游、研学游、亲子游等推出文旅礼包。有关专家表示，今年暑假凭借周期长、旅游需求旺等特点，成为全年最长旅游高峰期。

贵州发布2024年夏季优惠政策，涵盖门票减免、一票多用、高速五折等，还策划“多彩贵州”夏季音乐节等一系列文旅活动，为游客带来一场场音乐盛宴和互动体验；陕西举办2024陕西夏季暑期文旅消费季，围绕纳凉、避暑、亲水、夏食、夜游等主题，推出“凉夏计划”及优惠措施；四川文旅发布“安逸四川 畅游天府”之“清凉一夏”文化和旅游暑期消费季系列活动……一场场“文旅盛宴”正在全国范围内如火如荼地展开。

进入七月，全国陆续迎来高温天气。“清凉”“避暑”成为暑期游玩的首要考量因素之一，各地不断推出夏日旅游新鲜玩法、创意路线，来满足游客多元化的消费需求，“游经济”呈现出更多新热点、新看点、新活力。西北的青海湖、敦煌、酒泉和新疆伊犁、阿勒泰，内蒙古呼伦贝尔，西南的云南丽江、大理、香格里拉以及西藏拉萨、林芝等是暑期出游的热门方向。

当前，全国各地暑期文旅市场正迅速“燃”起来，供需两端持续发力。数据显示，7月1日至8月31日，全国铁路预计发送旅客8.6亿人次，日均发送旅客1387万人次。同时，各地通过产品创新增加旅游产品供给，在产品内容和形式上不断响应现代旅游市场格局变化的需求，以打造更多人们喜闻乐见的新场景、新业态、新模式。

“文旅+游戏”将游戏IP内容创造与旅游目的地紧密连接，纾解游客的目的地心理距离、强化旅游目的地吸引力；“文旅+康养”通过整合文化旅游资源与健康养生服务，为人们提供集休闲度假、文化体验、健康管理、身心疗愈于一体的新型旅游产品；“文旅+数字”利用AR、VR技术、大数据分析、人工智能等技术，为游客提供智能化、个性化的服务，有效推进文旅行业数字化转型……越来越多的内容、产业和文旅产生千丝万缕的联系，助推文旅市场消费场景不断扩大。

随着旅游产品逐步成为百姓的日常消费内容，人们更加追求个性化、多样化、有文化味的旅游体验和便捷周到的旅游服务。业内人士表示，文旅行业正向“精致而接地气”发展，不再单纯追求高端消费或低品质化的业态，而是致力于内容生态的沉淀和跨时代的产业整体转型。

从“引客” 到“留客”，各地文旅市场仍需要久久为功。有关专家表示，下一步，文旅市场应树立“跳出文旅看文旅”理念，将文旅嵌入到地方经济社会发展中，积极与体育、商业、影视、康养等相关领域深度融合，发展沉浸式、互动式、数字化消费产品，培育文化和旅游新业态新场景，提升产品供给质量和服务水平，实施好各项消费惠民措施，强化文化和旅游消费体验。

(责编：郝帅、高雷)

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