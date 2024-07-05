农银人寿全面开展2024年“7.8全国保险公众宣传日”活动
2024年07月05日08:53 | 来源：人民网
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近日，由国家金融监督管理总局指导、中国保险行业协会组织的2024年“7.8全国保险公众宣传日”活动正在开展中。农银人寿积极响应活动号召，联动全国各级机构，围绕“保险，让每一步前行更有底气”主题开展形式多样的宣传活动，普及保险知识，宣传保险政策，加强公众金融风险防范意识，推动活动深入人心。
农银人寿各级机构积极开展“78奋力前行”保险公益健步走活动，通过捐赠步数参与公益，为“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五个类别的保险公益项目助力。
同时，为推动保险知识深入人心，该公司以创新形式加大保险宣传力度，制作“7·8”专题宣传视频，并在全系统发起“我的保险人生”短视频征集活动，鼓励各分公司积极参与活动，用视频记录员工和客户在保险生活中的真实故事，展示保险在日常生活中的重要作用，并向更多人传递保险保险的温暖和力量。
此外，为更好地向大众普及保险知识，农银人寿全系统各机构积极开展“保险五进入”宣传服务活动，即进学校、进农村、进社区、进机关、进企业进行保险知识宣讲。各级机构积极组织宣讲活动，走入社区与乡镇，和保险消费者、社会公众面对面交流，宣传保险服务能力及社会价值，展示保险行业的初心与使命，增进社会大众对保险行业的认知，提升广大金融保险消费者的金融素养，用保险保障守护人民美好生活。
农银人寿相关负责人表示，将以此次活动为契机，勇担社会责任，运用多种形式向社会公众普及保险知识、宣传保险理念，增强公众金融风险防范意识。未来，公司将持续秉持“以人民为中心”的发展理念，继续以奋斗者的姿态，保持服务者的热忱，坚守担当者的使命，不断为消费者提供优质的保险服务，为人民的美好生活保驾护航，扎实推动金融高质量发展。
(责编：董童、李源)
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