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中央气象台发布强对流天气蓝色预警

2024年07月05日08:55 | 来源：人民网
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人民网北京7月5日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月5日08时至6日08时，辽宁南部、山西北部和南部、河北南部、山东、河南东部、西部和南部、安徽北部、江苏北部、四川东北部等地的部分地区将有8级以上雷暴大风或冰雹天气，其中，山东中部、河南东部等地的部分地区将有10级以上雷暴大风，最大风力可达11级以上；辽宁南部、陕西南部、山西南部、河北南部、山东、河南、安徽北部、江苏北部、湖北西部、四川东北部、云南西南部、广西南部、广东西南部、海南岛中西部等地的部分地区将有小时雨量大于20毫米的短时强降水天气，其中，山东中部、河南中东部、安徽北部等地的部分地区小时雨量大于50毫米，最大可达80毫米以上。

预计，强对流的主要影响时段为今天中午至夜间。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷、防大风准备工作，气象部门做好人工防雹作业准备；

2.户外行人和工作人员减少户外活动，注意远离棚架广告牌等搭建物；

3.驱赶家禽、牲畜进入有顶蓬的场所，关好门窗加固棚舍；

4.相关水域水上作业和过往船舶采取回港规避或者绕道航行等积极应对措施，工地注意遮盖建筑物资，妥善安置易受暴雨、风雹影响的室外物品；

5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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