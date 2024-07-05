科技“利器”提升一线防汛救灾硬实力
新华社记者
连日来，我国南方多地遭遇洪涝灾害。在防汛抗洪一线，不仅有大量救援人员奋战的身影，也有许多“硬核”科技装备在发挥作用。在这些防汛“利器”的加持下，预报预测、巡险查险、抢险救灾的质效均大大提升，为人民群众生命财产安全提供了更好保障。
“黑科技”高效精准预测
助力筑牢防灾减灾第一道防线
实现精准高效的气象、水文预测，及早进行预警，是筑牢防汛减灾第一道防线的关键。
地处湘西山区的浦市水文站，是一个河道跨度476米的大河站。如此大跨度的河段，以往只能采用测流缆道悬挂转子流速仪测量洪水流量，至少需要3个人操作，1个多小时才能完成一次流量测验。洪水汹涌时，测流设备还容易受到河面漂浮物冲击，操作难度非常大。
“今年汛期，我们采用无人机搭载雷达波流速仪进行流量测验，1个人不到半个小时就能完成。”浦市水文站工作人员向恒对记者说，通过全自动航行模式，无人机悬停在水面上方10米即可实现“一键稳定测流”，精度高、效率高。
“今年我们进一步优化各类预报模型参数，应用水利测雨雷达、‘水文智慧大脑’，有效提高了预报精度。”湖南省水文中心水情与信息化部部长江冬青说，在本轮洪水发生初期，水文部门提前18小时精准预报资江邵阳站洪峰水位，与实际水位仅相差7厘米，为在建水利工程安全度汛提供重要支撑。
在安徽省无为市，气象部门利用相控阵雷达等新技术，让气象预测更加高效。工作人员介绍，通过应用新一代天气雷达，仅需6分钟就能为预报员提供更为精细化的雷达产品数据，提高了天气过程监测预警准确度、灵敏度。无为市气象局还建立气象灾害电话叫应平台，确保预警信息及时传达到所有责任人，明显加快了防灾速度。
给大堤做“CT”
巡险查险更加“耳聪目明”
最近，江西多地连续暴雨，江河湖泊水位上涨，堤坝承压明显。6月30日，在广昌县甘竹镇的堤坝上，一场针对堤坝的“CT”检测正在进行中。
工作现场，东华理工大学地球物理与测控技术学院的技术团队利用探地雷达、双分布式三维电阻率成像系统，通过电缆将钉入堤坡土体内的钢钎（电极）连接起来。
“这些是金属电极，我们根据需要布设好电极后，就能给堤坝做‘CT’了。”团队负责人王烁介绍，通过电阻率曲线成像，可以“透视”坝体结构，快速判断堤坝是否存在空洞、裂缝、土层松散、管涌、渗流等安全隐患。此前，巡查人员主要靠经验判断堤坝是否稳固，如今科技手段让这项工作更为高效可靠。
7月1日，地处洞庭湖畔的湖南省益阳市资阳区，高洪压境。
在资阳区沙头镇资江甘溪港航标站段，技术人员沿着堤岸在水下布设光纤堤坝险情探测仪。应急管理部国家自然灾害防治研究院助理研究员宋翱告诉记者，当堤坝发生管涌时，入水点会在水下形成声波信号，一旦感知到声波信号，通过回传的光信号和岸上的设备解调，加上已有的算法，可探测管涌入水口位置等情况。
资阳区应急管理局政工室主任孙扬说，从传统巡堤到科技巡堤，查险精度得到提升，巡险查险变得更加“耳聪目明”。
机器取代人工
抢险“神器”大显身手
近日，湖南省平江县遭遇特大洪水袭击，城区大面积被淹，多处山体滑坡，道路和桥梁中断。
7月3日，在平江县安定镇大桥村10千伏思秋线杨树桥支线抢修现场，国网岳阳供电公司的抢修突击队队员彭讲书操作无人机牵引绳，开展跨河放线工作。“过去需要人工涉河作业，至少要1小时才能完成放线作业，现在通过无人机，5分钟就能搞定。”
记者了解到，在平江抗洪抢险中，国网岳阳供电公司紧急调配无人机25台，首次在岳阳地区将无人机放线运用到低压抢修中，完成了10千伏思秋线、长邵线、宝时线的无人机跨河放线作业，原来需要3天才能完成的抢修任务，仅用12小时就做到线路全面架通。
7月3日凌晨1点，中国安能的救援力量抵达受灾严重的平江后，迅速在城区多个受淹区域展开排涝抢险任务。扬程高、排水量大、智能化……一款新型的“龙吸水”排涝车很快布置到位。这台排涝设备体积不大、能量却很大，每小时最大可排3000立方米积水，而传统排涝机器1小时只能抽50多立方米。
“它还有一个显著优点，能够深入狭窄区域抽排积水。”中国安能长沙救援基地的工作人员易材杰告诉记者，此次平江大量地下车库受淹严重，这款排涝车着实派上了大用场。
“龙吸水”、动力舟桥、无人艇……在各地的抗洪抢险中，众多科技“利器”被运用到一线，让我们面对重大自然灾害有了更足的底气。
新华社长沙7月4日电
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