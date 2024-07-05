记者宋佳 张钟仁 魏一骏 王辰阳 高亢 王阳

眼下，汽车以旧换新正在全国各地火热进行。商务部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》两个多月来，据不完全统计，20多个省份出台具体实施政策，车企也纷纷加码推出各式优惠。

多地“真金白银”支持汽车以旧换新

汽车以旧换新，包括汽车报废更新和汽车置换更新。

汽车报废更新，即先将旧车报废注销再购新车。按照4月份商务部等7部门联合印发的《汽车以旧换新补贴实施细则》，个人消费者在相应时间范围内报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合条件的新车，享受一次性定额补贴。

对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。

财政部数据显示，报废更新补贴年度资金总额近112亿元，由中央财政和地方财政按6：4比例共同承担，中央财政补贴金额已下达。各地也动作不断，据不完全统计，截至目前，20多个省份发布报废更新地方实施政策。

从补贴力度看，绝大多数地区按照国家基本标准执行，内蒙古在此基础上提高一定额度，对报废置换新能源车最高补贴12000元/辆，燃油车9000元/辆。

执行国家报废更新补贴的同时，多地还出台汽车置换补贴，即对二手车转出再购新车给予补贴，包括先购后补、发放汽车消费券等方式。

广州、济南、苏州等地根据购车类型、新车价格等分档补贴，额度数千元不等；上海对符合条件的个人消费者给予一次性购车补贴，燃油车和纯电车每辆分别补贴2800元和1万元；北京市朝阳区、昌平区、大兴区分批次发放汽车消费券，最新批次规模超千万元。

深圳再次放宽新能源汽车购买政策，取消非深户籍人员申请新能源小汽车增量指标社保限制，放宽名下仅有1辆在深圳市登记的小汽车个人申请混合动力小汽车增量指标的条件限制。

此外，多家车企纷纷加码“打折”。蔚来汽车推出最高10亿元油车置换补贴，京东汽车联合品牌投入5亿元补贴，吉利汽车现金优惠和置换补贴同享……部分车型最高优惠至半价。

有门店置换率增加一倍，二手车市场活跃度上升

距离上一轮汽车以旧换新已近15年。商务部数据显示，2010年1至12月，共办理汽车以旧换新补贴车辆45.9万辆，发放补贴资金64.1亿元，拉动新车消费496亿元。

截至2023年底，我国乘用车保有量已达2.8亿辆。结合目前传统燃油车换车周期为6至8年，新能源换车周期为3至5年，中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会预测，今年乘用车市场消费增量将有40%来自以旧换新。

“若以去年2600万辆乘用车销量计算，2024年大约有1000万辆乘用车销量将来自以旧换新。”乘联分会秘书长崔东树说，高车龄汽车报废换车比例一直不高，当前汽车市场主要增量来自增换购。按照2023年我国乘用车新车平均17.5万元的价格计算，有望带来万亿元级的新车消费规模。

业内人士认为，汽车增换购带来不同的消费需求，新能源化、大型化和高端化是明确趋势。

中国汽车工业协会数据显示，5月份，我国汽车销售241.7万辆，环比增长2.5%，同比增长1.5%；其中，新能源汽车销量95.5万辆，环比增长12.4%，同比增长33.3%，市场占有率达到39.5%。

记者走访多地发现，汽车以旧换新新政落地之后，市场情绪有所提振，政策成效逐步显现。

在山东省济南市槐荫区一家汽车销售服务中心，尽管是工作日，但不时有顾客前来咨询体验。“两个月来门店咨询量明显增多，一些原本持观望状态的消费者也下单了，置换率差不多增加一倍。”销售人员戴广通说。

首批国家报废更新补贴已发放。5月14日，内蒙古乌兰察布市民郭世伟收到补贴款9000元；5月16日，浙江台州市民王益明的1万元补贴款到账。商务部数据显示，截至6月25日，商务部汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请约11.3万份，各地正在加快补贴资金兑付。

“想买新能源车，原价30多万元，现在各种补贴叠加一起，能便宜好几万元。”北京市民小戴之前一直在犹豫，这两天办完了购车手续，实打实的优惠让他觉得买车压力变小，“轻松”些。

换新的同时，二手车市场活跃度有所上升。

“随着以旧换新政策实施，我们这段时间接到的线索量、询问车辆信息的电话增多。”北京花乡二手车市场一家门店销售人员说，以前一天接待10个客户，现在一天最多接待30个客户。

畅通汽车以旧换新全链条

记者在走访中发现，以旧换新正在拉动汽车消费，但部分消费者对相关政策和办理流程仍不了解。

长沙市民王先生打算卖掉现车订购新车，在店内咨询选购时未被告知相关补贴政策；除了低价将二手车卖给销售门店外，他对二手车其他回收渠道不了解。

“对于个人消费者来说，报废体系目前还不够畅通。部分消费者不知道报废网点的具体位置，同时报废流程较为繁琐，费时费力。”崔东树建议各地构建车辆报废与购买新车的一体化流程，加大政策宣讲力度，做好相关服务。

收旧是换新的重要前提，很多消费者都在意手里的旧车能卖多少钱。中国汽车流通协会数据显示，2023年全国二手车累计交易量1841.33万辆，同比增长14.88%；按照此轮以旧换新政策目标，到2027年，我国二手车交易量较2023年增长45%。

在采访中记者发现，二手车市场存在回收费用不透明，旧车折算价格较低，地域限制等问题。济南一名二手车回收人员透露，个别品牌二手车掉价过快，一定程度上打击了消费者去旧的积极性。“我们也不敢贸然收车，如果收了一个月内没出手，就很可能砸手里。”

中国汽车流通协会常务理事贾新光指出，二手车市场是名副其实的万亿元市场。二手车业态关系到整个汽车产业流通，希望相关部门能够完善二手车市场管理办法，简化换车交易流程，取消地域限制，进一步完善报废车回收、再制造。

部分车企负责人表示，无论报废补贴还是置换补贴，都不是新名词、新手段。“如果单纯以补贴和价格来拉动、刺激消费，存在一定难度。”山东省工商联副主席于晓怡认为，面对激烈竞争，车企应跳出价格战，着眼于经济性、动力性、操控性、舒适性等，以创新元素吸引用户。

贾新光说，此轮以旧换新政策特别强调标准提升——“标准是关键，特别是新能源汽车整车、充电、售后等环节普遍需要提升标准，涉及安全性、智能化等多个方面。”

新华社北京7月4日电

(责编：王震、陈键)

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