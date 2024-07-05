王 春

7月4日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海开幕，25款人形机器人展出，大模型继续“涌现”，多种搭载了AI大模型、AI智能应用的智能终端纷纷亮相，让观众充分体验了AI+智能终端的魅力。

人形机器人“同台竞技”

身体部分拥有28个自由度、单手拥有11个自由度、关节采用仿生学设计——特斯拉人形机器人“擎天柱”二代在上海世博展览馆中格外引人注目。由于采用了视觉感知方案和神经网络技术，“擎天柱”二代可以完成路径规划、物体识别等，相较一代拥有更大操作自由度，甚至可以用它来完成煮鸡蛋等“精细活”。

“‘擎天柱’二代搭载了特斯拉自主设计的执行器和传感器，颈部转动达到2个自由度，步行速度提高了30%，整体重量减少10公斤，平衡感和身体控制能力有所改善。”现场的特斯拉工作人员向记者介绍，特斯拉预计将于明年开始限量生产人形机器人，届时将有超过1000个“擎天柱”二代在特斯拉工厂帮助人们完成生产任务。

每秒3.3米是目前全尺寸人形机器人的最快跑动速度。创造这一吉尼斯世界纪录的，正是宇树科技设计的全尺寸人形机器人H1。H1搭载了该公司自主研发的M107关节电机，动力性能强劲，运动灵活性、速度、续航以及负载能力等都有显著提升，使其成为“世界上跑得最快的人形机器人”。

大会现场还发布了全球首个全尺寸开源公版人形机器人“青龙”，以及国内首个全尺寸人形机器人开源社区。目前，国家地方共建人形机器人创新中心正在加快推进训练中心建设，首期可容纳100个人形机器人训练，计划到2027年可容纳1000个人形机器人同时训练，推动人形机器人在更多真实场景中应用落地。

新一代大模型赋能千行百业

伴随去年ChatGPT的火爆出圈，千亿甚至万亿参数的大模型陆续出现，各种文生文、文生图、图生视频、文生视频甚至多模态大模型的推出，展现了AI赋能千行百业的最新实践。

大会上，摩尔线程宣布其AI旗舰产品夸娥智算集群解决方案实现重大升级，从当前的千卡级别大幅扩展至万卡规模。该智算集群以全功能GPU为底座，将打造能够承载万卡规模、具备万P级浮点运算能力的国产通用加速计算平台。这一成果有助于实现国产智算集群计算能力的全新跨越。

大模型带动下的人工智能应用，正在市场上积极寻找落地方案。作为无人驾驶企业，易控智驾科技有限公司的展台正在直播一大型露天煤矿无人作业情况。该公司战略副总裁林巧告诉记者，在国家电投内蒙古公司南露天煤矿，该公司承担的自卸车无人驾驶运输项目已安全平稳地运行了半年多，它不仅能24小时连续作业，还曾创下单日最高产量2.18万立方米的纪录。无人矿用卡车已从概念想象进展到实景落地并进入大规模复制阶段。

记者了解到，本届大会首发新品超50款，首发新品数突破了历史纪录。其中，商汤科技“商汤日日新5.5”、科大讯飞“讯飞星火大模型V4.0”等新一代大模型将进行首发首秀。（科技日报上海7月4日电）

(责编：王震、陈键)

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