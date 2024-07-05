人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国联通：共享新机遇 同创新未来

2024年07月05日09:33 | 来源：新华网
小字号

原标题：中国联通：共享新机遇 同创新未来

　　近日，中国联通在2024世界移动通信大会（MWC上海）期间举办了以“向新同行 智联未来”为主题的国际合作伙伴大会。

　　大会现场，中国联通全面展现了5G工业互联网、人工智能（AI）智算等领域的创新能力和产品服务，与广大国际合作伙伴积极沟通、主动谋划，探索构建优势互补、价值共创的合作机制，共同开拓全球信息通信领域的新技术、新业务与新模式。

　　夯实数字底座 互联启航未来

　　目前，中国联通已拥有超过20个陆缆边境站，与周边逾十个国家和地区完成互联，资源覆盖超过20个国际陆缆系统。

　　除了拥有雄厚的陆缆资源外，中国联通还在全球拥有10个海缆登陆站，并在超过60个海缆系统享有容量。

　　与此同时，中国联通正积极进行算力基础设施布局。2016年，中国联通（香港）将军澳智·云数据中心正式落成，向全球合作伙伴提供安全可靠的算力服务，为数字经济发展赋能赋值赋智。

　　5G释放潜能 效能驱动未来

　　截至目前，中国联通已经打造了3.3万多个5G应用案例，覆盖了国民经济的74个主要类别，服务了超过1万个5G专网客户。

　　在几内亚，中国联通为大型能源公司提供5G智慧矿山解决方案，高效助力矿山“安全”“降本”“增效”。在泰国，中国联通携手中国制造业出海企业，成功打造了东南亚首家5G全连接工厂，实现返工率锐减至仅四分之一、生产效率跨越式提升了五分之一。

　　随着“双碳战略”的实施落地，中国光伏产业发展进入快车道。中国联通搭建了5G智慧电力专网，助力大规模分布式新能源产业数字化转型。与此同时，中国联通与中国“汽车出海”企业在印度尼西亚共同启动车联网合作新篇章，全力推动节能低碳型交通工具在全球的广泛落地。

　　为全球提供更多更好的中国服务

　　在香港成立中国联通国际有限公司九年以来，中国联通布局全球，在境外已拥有近40个分支机构，业务覆盖超过200个国家与地区，为全球超过3000家企业客户提供专业服务，与超过1000个合作伙伴紧密协作。

　　在国际合作伙伴大会现场，中国联通集团董事长陈忠岳向全球合作伙伴提出三点倡议：一是共同推进智能网络，加速全球基础设施“硬联通”。二是共同推进智能应用，加速全球数智发展“软联通”。三是共同推进智能服务，加速全球人民群众“心联通”。

　　面向未来，中国联通将与全球合作伙伴共同拥抱智能时代，共同创造智能时代，为促进全球互联互通、推动全球数字化转型、助力全球繁荣发展，向新同行、互相成就。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
夏播移栽插秧忙
　　人民网北京7月5日电 （记者李栋 刘卿）春争日，夏争时。眼下正是水稻种植关键期。…
海洋经济迸发活力 为高质量发展提供新动能
　　走进太仓港国际集装箱码头，巨大的龙门塔吊林立江岸，港区停满了即将出口的汽车，船只和卡车加班加点装卸货物，从四面八方而来的运输车在入口处排起长队，一座现代化港口呈现一派欣欣向荣景象。 太仓国际集装箱码头地处太仓港核心港区，是江苏太仓港第一个建成并投入运营的国际化、专业化的公共码头，是长三角地区“海峡两岸互通直航”的桥头堡、华东地区风电设备主要出口装运基地、长江最大的汽车出口基地。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部