原标题：中国联通：共享新机遇 同创新未来

近日，中国联通在2024世界移动通信大会（MWC上海）期间举办了以“向新同行 智联未来”为主题的国际合作伙伴大会。

大会现场，中国联通全面展现了5G工业互联网、人工智能（AI）智算等领域的创新能力和产品服务，与广大国际合作伙伴积极沟通、主动谋划，探索构建优势互补、价值共创的合作机制，共同开拓全球信息通信领域的新技术、新业务与新模式。

夯实数字底座 互联启航未来

目前，中国联通已拥有超过20个陆缆边境站，与周边逾十个国家和地区完成互联，资源覆盖超过20个国际陆缆系统。

除了拥有雄厚的陆缆资源外，中国联通还在全球拥有10个海缆登陆站，并在超过60个海缆系统享有容量。

与此同时，中国联通正积极进行算力基础设施布局。2016年，中国联通（香港）将军澳智·云数据中心正式落成，向全球合作伙伴提供安全可靠的算力服务，为数字经济发展赋能赋值赋智。

5G释放潜能 效能驱动未来

截至目前，中国联通已经打造了3.3万多个5G应用案例，覆盖了国民经济的74个主要类别，服务了超过1万个5G专网客户。

在几内亚，中国联通为大型能源公司提供5G智慧矿山解决方案，高效助力矿山“安全”“降本”“增效”。在泰国，中国联通携手中国制造业出海企业，成功打造了东南亚首家5G全连接工厂，实现返工率锐减至仅四分之一、生产效率跨越式提升了五分之一。

随着“双碳战略”的实施落地，中国光伏产业发展进入快车道。中国联通搭建了5G智慧电力专网，助力大规模分布式新能源产业数字化转型。与此同时，中国联通与中国“汽车出海”企业在印度尼西亚共同启动车联网合作新篇章，全力推动节能低碳型交通工具在全球的广泛落地。

为全球提供更多更好的中国服务

在香港成立中国联通国际有限公司九年以来，中国联通布局全球，在境外已拥有近40个分支机构，业务覆盖超过200个国家与地区，为全球超过3000家企业客户提供专业服务，与超过1000个合作伙伴紧密协作。

在国际合作伙伴大会现场，中国联通集团董事长陈忠岳向全球合作伙伴提出三点倡议：一是共同推进智能网络，加速全球基础设施“硬联通”。二是共同推进智能应用，加速全球数智发展“软联通”。三是共同推进智能服务，加速全球人民群众“心联通”。

面向未来，中国联通将与全球合作伙伴共同拥抱智能时代，共同创造智能时代，为促进全球互联互通、推动全球数字化转型、助力全球繁荣发展，向新同行、互相成就。

(责编：董童、李源)

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