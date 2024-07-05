原标题：数智交行 共生未来 交通银行亮相世界人工智能大会

2024年世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于7月4日在上海开幕，这场全球人工智能领域重要盛会，汇聚了来自世界各地的顶尖科学家、行业领袖、政策制定者以及创新企业。作为唯一总部在沪国有大型商业银行，交通银行再度作为“战略合作伙伴”携手大会，以“数智交行，共生未来”参展主题亮相，全面展现人工智能应用创新实践与“数字化新交行”建设成果。

在交通银行展台，观众将踏入一个充满科技感、融合了前沿科技与金融服务创新的沉浸式体验空间。这里，不仅是对交行最新数字化产品和智能化服务的一次全面展示，更是体现了交行坚定履行国有大行责任担当，全面支持国家产业转型发展和实体经济高质量发展的决心与行动。

本次交行展台以“科技链接美好 共创数字未来”为设计概念，设有智能交易平台、数字人民币、做好“五篇大文章”、智慧风控等系列展示专区，全景展示交行通过培育新质生产力、提升数字金融服务实体经济能力、筑牢数字金融安全发展屏障等举措全面建设“数字化新交行”。同时，为多维度、深层次加强与观众的互动，交行展台还精心安排了数字人民币购物体验自助贩卖机、AI机器人冰淇淋机、交行数字员工等交互装置。观众可以通过智能交互，切身体验交行在人工智能领域的前沿创新。

智能交易平台展示专区展示了交行积极响应数字经济发展趋势，充分发挥“金融+技术”优势所打造的G-B-C多元联动的生态平台以及交行金融科技创新应用，如交行通过构建金融生态SaaS云，向企业客户输出跨行账户、薪酬代发、支付管理等数字化能力和行业解决方案，支持客户“开箱即用”、低门槛使用，切实增强服务实体经济能力。观众可现场体验交行在线上平台打造的衣食住行多领域惠民服务，感受交行在全旅程金融服务和科技输出方案中的创新举措。

数字人民币展示专区通过简明易懂的数字人民币介绍、交行数字人民币试点以来的建设成果展示，加深观众对数字人民币与金融科技的认识。此外，交行也再度带来数字人民币新体验供观众尝鲜。“出行+消费”数字人民币一码通可实现“一码通行”不同城市及交通工具，并支持用户在周边商圈一码消费。数字人民币匿名钱包实体卡的推出将为老年人和外籍来华群体提供便利支付体验，领卡客户无需进行应用软件下载及绑定个人信息等繁琐操作，即可在所有支持数币受理环境的商户享受等同于现金且无需找零的便捷支付体验。

中央金融工作会议提出，金融要为经济社会发展提供高质量服务，明确要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。此次交行展台设置做好“五篇大文章”专区，全景展示交行数字化赋能“五篇大文章”建设的创新实践。

数字金融方面，交行旨在以数字技术与数据要素双轮驱动，培育新质生产力。完善数据底座，建成湖仓一体的企业级数据中台，推动集团内数据共享；强化数据治理，建立企业级数据标准体系；深化数据应用，形成七大领域数据集市，推进数据服务化、信用化、资产化，为做好五篇大文章提供有力支撑。交行也积极响应“人工智能+”行动号召，制定“人工智能+”行动方案，在零贷、普惠、营运、风险等重点金融业务领域，围绕“降成本、控风险、创价值、优体验”四个方面打造端到端的AI金融应用场景，深化AI能力在客户服务、产品推介、风险防控等场景应用，推动业务流程再造、打造员工身边的AI助手，提升全行数字化作战能力。

不可忽视的是，数字金融的本质在于提高金融服务的质效和便利性，从而更好服务实体经济。

“十四五”时期，交行明确提出将数字化转型作为两大发力点之一，将数字化思维和运营贯穿经营管理全过程，在全力打造数字金融的同时，支撑服务其他四篇大文章的发展。

科技金融方面，交行充分发挥金融科技和全牌照优势，打造“交银科创”品牌，将数据转化为信贷动能，为科技型企业提供精准、安全、高效的综合金融服务。绿色金融方面，交行坚持把绿色作为全集团业务经营发展的底色，完善绿色金融政策、标准和产品体系，积极探索ESG评价体系建设，持续推`进经济社会绿色低碳转型。普惠金融方面，交行构建交银展业通·普惠e贷、交银益农通·兴农e贷、惠民贷等普惠产品体系，为小微企业、涉农经营者、个体工商户、个人消费者等普惠客户提供一系列丰富、完善的综合金融服务方案。养老金融方面，交行利用智能服务工具提供一站式养老财富管理解决方案，推动银发经济发展。通过数字化手段升级线上线下为老服务。

在大力发展数字金融的同时，交行始终坚持发展与安全并重，筑牢数字金融安全发展屏障。智慧风控专区展示了近年来交行不断加强数字化风控能力，提升全流程风险管理水平的创新举措。例如，交行构建实时风控引擎，有效支撑反电诈等实时风控业务场景；通过AI端到端智能模型应用，提升反洗钱筛查效率，并使用隐案挖掘等模型提升反洗钱上报率等。

未来，交行将持续以科技为引领、以创新为驱动，在数字化、智能化浪潮中奋楫争先，为推动金融高质量发展，服务中国式现代化作出应有贡献。

(责编：董童、李源)

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