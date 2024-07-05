人民网记者 车柯蒙

总投资236.8亿元的远景白城零碳氢氨醇一体化示范及零碳产业园项目，年初2月份开工；总投资126亿元的阳光新能源装备制造及氢基产业项目，5月份已经开工，预计能够享受到企业所得税“三免三减半”、增值税留抵退税等相关政策……在吉林省白城市税务局工作人员王菲菲的办公桌前，一张《在建新能源项目统计表》上详细记载着相关项目的名称、建设情况、享受或可享受优惠政策情况。

通榆县三一风电装备技术有限责任公司是最早落户白城的风电行业企业之一，几年时间，企业的风电机组年产能从500台套增长到1000台套。“从主机到零部件，国产化程度越来越高，生产所需零部件都可以实现本地化供应，风电每千瓦的造价成本从1万元下降到5000元左右。”该公司行政经理陈永春说。

“产能稳定增长、成本持续下降的背后，离不开国家各方面政策的扶持。以税收政策为例，我们累计享受到留抵退税4700余万元，先进制造业企业增值税加计抵减近1000万元”。在陈永春看来，国家出台实施的一系列针对性强的税费政策举措，对新能源产业高质量发展的推动作用较为明显。

随着风电产业的发展，当地装备制造业也快速崛起，一个围绕“风”的产业集群正在逐步发展壮大。记者了解到，白城市已有24户风电装备制造企业，成为全国唯一一个集风电主机叶片、塔筒、机舱罩、电机、紧固件等风电全产业链“一站式采购”的城市。

重大项目作为经济发展的“加速器”，是扩大内需、促进消费的关键抓手之一，在这一过程中，离不开税费优惠政策的落实落细。白城市风电装备制造企业的发展，也成为我国税务部门充分发挥税收职能作用，持续优化服务举措，助推资源优势转化为产业优势和发展优势的缩影。

在洞庭湖畔的沅江市，太阳能和风力资源丰富，年均太阳能辐射约4331.3M J/m2，年平均风速为每秒2.44m，尤其是漉湖地处西南季风带主轴位置，年平均风速比周边陆地大2至3级，风能有效利用率高。在这里，新能源产业发展正处在战略机遇期，税惠政策正助力企业“水面追光”。

大唐华银沅江新能源有限公司旗下的北港长河光伏发电项目正是水面光伏发电产业。“新能源发电项目具有前期投资大、成本回收时间较长的特点，税务部门将真金白银送到了企业的手中，企业增值税退税近3600万元，有效帮助企业改善资金运行情况。”据该公司财务负责人熊丽荣介绍，除了留抵退税政策外，企业所得税的“三免三减半”政策，也为企业减轻现金流压力。

山西大同，是我国重要的综合能源基地，近年来，大同市坚持围绕能源消纳布局用能产业，利用背靠京津冀的区位优势、气候清凉的环境优势、电力价格优势，出台加快数字经济发展的5类26项支持政策，配套编制包含6大类72小项税费政策指引，切实把电力优势转化为算力优势，成功推动形成东数西算山西枢纽大同“集群”。

秦淮数据集团在大同市灵丘县建设的环首都·太行山能源信息技术产业基地，是目前亚洲已建成最大的新一代单体园区数据中心。记者了解到，今年上半年，企业将享受的高新技术企业所得税优惠910万元，全部投入到技术研发上，形成了良性循环，进一步提升了企业核心竞争力，1至5个月累计用电量达到8.66亿度，比上年同期增长47%。

数据显示，2023年，大同市数据产业用电量达到27亿度，预计今年将突破40亿度，“算力之城”的雏形正在形成。

业界专家认为，随着税费支持政策协同发力，政策红利正不断助推区域新能源产业聚集发展，实现产业整体优化升级。

(责编：郝帅、高雷)

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