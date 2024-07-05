人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

特色科技金融服务“护航”创新主体

人民网记者 黄盛
2024年07月05日15:51 | 来源：人民网
小字号

仲夏时节，走进江苏省无锡市，江南的水韵与名城的经济活力交融繁盛。

科技型中小企业无锡芯研微电子有限公司（以下简称“无锡研微”）正在此时繁忙有序，一批批半导体产品研发项目按计划推进。公司总经理周烨说道：“今年以来承接了不少新产品的研发项目，也解决了测试和验证的难题，整个公司勃发向上。”

周烨所说的“难题”是指，无锡研微这样的以半导体设计为主的中小企业，在相关设备价格相对较高的情况下，往往需要借助外部机构仪器设备进行测试和验证。但每次上百万元的租借价格仍会给他们带来不小的压力。

在得知周烨的困难后，江苏省科技资源统筹服务中心、江苏省技术产权交易市场联合江苏银行上门服务，为其送上“仪器贷”，让他们以优惠价格享受到500万元信用贷款和共享仪器设备。

据介绍，“仪器贷”是江苏推出的特色科技金融产品，目的是推动科学仪器向社会开放共享，最高可向企业提供5000万元信用贷款。 同时，“仪器贷”具有专属利率优惠、专项费用减免、专门绿色通道等特色优势，申请到审批整个流程是走绿色通道的，整个放款流程一天即可完成。

不仅江苏的“仪器贷”，包括湖北的“创新积分贷”、山东的“科融信贷”、安徽的“共同成长计划”、深圳的“腾飞贷”等一系列适应科技型企业特点的金融产品不断涌现，金融机构和金融市场对科技创新的支持力度明显提升，支持科技创新的金融市场生态正在逐步构建。

据记者梳理，过去五年，高技术制造业中长期贷款余额年均保持30%以上的增速；科技型中小企业获贷率从14%提升至47%；科创票据累计发行8000亿元；超过1700家专精特新企业在A股上市。从政策工具看，2022年设立科技创新再贷款、设备更新改造专项再贷款等两项结构性货币政策工具，带动银行发放相关贷款近2万亿元。2024年新设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，科技创新的金融政策工具更加完善和精准。

业内人士认为，围绕形成多层次、广覆盖、多样化的科技金融，我国金融管理部门多措并举，聚焦卡点堵点提升金融服务质效。特别是中国人民银行等七部门在近日联合印发的《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》，明确将中小科技企业作为支持重点，完善适应初创期、成长期科技型企业特点的信贷、保险产品，深入推进区域性股权市场创新试点，丰富创业投资基金资金来源和退出渠道；优化激励引导政策体系，完善科技创新和技术改造再贷款、支小再贷款、科技创新专项金融债券等政策工具，建立科技金融服务效果评估机制，充分调动金融机构积极性。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华向记者表示，近年来，我国金融支持科技创新活动力度不断加大，多层次资本市场服务体系逐步建立和完善，科技创新活动获得实实在在金融资源支持；我国金融机构服务科创创新活动意识、意愿、能力及风控水平不断提升；此外，国内监管部门积极完善监管制度与服务规范，在有效防范风险的同时，积极引导金融机构加大重点领域、薄弱环节、科创企业等领域支持。

也有业内人士认为，发展科技金融，需要推动供给侧结构性改革与优化，更加动态平衡、结构合理地推动科技金融服务提质增效，努力为科技活动提供基于全产业链、全生命周期的金融服务。（实习生张欣怡对此文亦有贡献）

(责编：方经纶、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
特色科技金融服务“护航”创新主体
　　仲夏时节，走进江苏省无锡市，江南的水韵与名城的经济活力交融繁盛。 科技型中小企业无锡芯研微电子有限公司（以下简称“无锡研微”）正在此时繁忙有序，一批批半导体产品研发项目按计划推进。…
比亚迪泰国工厂竣工 第800万辆新能源汽车下线
　　人民网北京7月5日电 （焦磊）新能源汽车产销量占全球比重超过60%、连续9年位居世界第一位；2023年，新能源汽车出口120.3万辆、同比增长77.2%，均创历史新高…… 近年来，凭借持续的技术创新、完善的产供链体系和充分的市场竞争，中国新能源汽车品牌出口产品受到全球越来越多消费者青睐。在此背景下，多家车企正积极把握海外市场的机遇，加速布局海外研发与生产基地。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部