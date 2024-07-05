人民网记者 黄盛

仲夏时节，走进江苏省无锡市，江南的水韵与名城的经济活力交融繁盛。

科技型中小企业无锡芯研微电子有限公司（以下简称“无锡研微”）正在此时繁忙有序，一批批半导体产品研发项目按计划推进。公司总经理周烨说道：“今年以来承接了不少新产品的研发项目，也解决了测试和验证的难题，整个公司勃发向上。”

周烨所说的“难题”是指，无锡研微这样的以半导体设计为主的中小企业，在相关设备价格相对较高的情况下，往往需要借助外部机构仪器设备进行测试和验证。但每次上百万元的租借价格仍会给他们带来不小的压力。

在得知周烨的困难后，江苏省科技资源统筹服务中心、江苏省技术产权交易市场联合江苏银行上门服务，为其送上“仪器贷”，让他们以优惠价格享受到500万元信用贷款和共享仪器设备。

据介绍，“仪器贷”是江苏推出的特色科技金融产品，目的是推动科学仪器向社会开放共享，最高可向企业提供5000万元信用贷款。 同时，“仪器贷”具有专属利率优惠、专项费用减免、专门绿色通道等特色优势，申请到审批整个流程是走绿色通道的，整个放款流程一天即可完成。

不仅江苏的“仪器贷”，包括湖北的“创新积分贷”、山东的“科融信贷”、安徽的“共同成长计划”、深圳的“腾飞贷”等一系列适应科技型企业特点的金融产品不断涌现，金融机构和金融市场对科技创新的支持力度明显提升，支持科技创新的金融市场生态正在逐步构建。

据记者梳理，过去五年，高技术制造业中长期贷款余额年均保持30%以上的增速；科技型中小企业获贷率从14%提升至47%；科创票据累计发行8000亿元；超过1700家专精特新企业在A股上市。从政策工具看，2022年设立科技创新再贷款、设备更新改造专项再贷款等两项结构性货币政策工具，带动银行发放相关贷款近2万亿元。2024年新设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，科技创新的金融政策工具更加完善和精准。

业内人士认为，围绕形成多层次、广覆盖、多样化的科技金融，我国金融管理部门多措并举，聚焦卡点堵点提升金融服务质效。特别是中国人民银行等七部门在近日联合印发的《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》，明确将中小科技企业作为支持重点，完善适应初创期、成长期科技型企业特点的信贷、保险产品，深入推进区域性股权市场创新试点，丰富创业投资基金资金来源和退出渠道；优化激励引导政策体系，完善科技创新和技术改造再贷款、支小再贷款、科技创新专项金融债券等政策工具，建立科技金融服务效果评估机制，充分调动金融机构积极性。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华向记者表示，近年来，我国金融支持科技创新活动力度不断加大，多层次资本市场服务体系逐步建立和完善，科技创新活动获得实实在在金融资源支持；我国金融机构服务科创创新活动意识、意愿、能力及风控水平不断提升；此外，国内监管部门积极完善监管制度与服务规范，在有效防范风险的同时，积极引导金融机构加大重点领域、薄弱环节、科创企业等领域支持。

也有业内人士认为，发展科技金融，需要推动供给侧结构性改革与优化，更加动态平衡、结构合理地推动科技金融服务提质增效，努力为科技活动提供基于全产业链、全生命周期的金融服务。（实习生张欣怡对此文亦有贡献）

(责编：方经纶、高雷)

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