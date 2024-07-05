人民网北京7月5日电 （焦磊）新能源汽车产销量占全球比重超过60%、连续9年位居世界第一位；2023年，新能源汽车出口120.3万辆、同比增长77.2%，均创历史新高……

近年来，凭借持续的技术创新、完善的产供链体系和充分的市场竞争，中国新能源汽车品牌出口产品受到全球越来越多消费者青睐。在此背景下，多家车企正积极把握海外市场的机遇，加速布局海外研发与生产基地。

7月4日，比亚迪第800万辆新能源汽车在泰国工厂下线，成为全球首家达成第800万辆新能源汽车下线的车企。据了解，今年3月25日，比亚迪达成第700万辆新能源汽车下线，距离本次第800万台新能源汽车下线时隔三个多月，展现了中国汽车工业的速度与实力。比亚迪泰国工厂从开工到投产历时仅16个月，年产能约15万辆，包含整车四大工艺和零部件工厂。

比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福表示，未来，比亚迪将在泰国推出更多纯电动车型，并引入插混车型，把泰国一流的汽车制造能力与比亚迪领先的新能源技术结合起来，助力泰国汽车产业链转型升级。

据悉，近年来比亚迪大力拓展海外市场，今年上半年，比亚迪新能源乘用车销量160.7万辆，同比增长28.8%，其中海外销量超20.3万辆，同比增长173.8%，保持强劲增长势头。目前，比亚迪新能源汽车已遍及全球88个国家和地区，400多个城市。除泰国外，比亚迪还在巴西、匈牙利、乌兹别克斯坦等国设有乘用车生产基地。

(责编：方经纶、高雷)

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