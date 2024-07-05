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百信银行：发挥中信生态协同优势 以数智创新驱动金融服务

2024年07月05日10:26 | 来源：人民网
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7月4日至6日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举办。中信集团携旗下21家企业共同亮相大会“应用赋能”主题展区，集中展示人工智能与产业发展“双向奔赴”的前沿实践和最新成果。百信银行作为旗下的数字普惠银行参展“AI+综合金融”板块，展出了两大最新数智化成果。

作为中信银行控股的数字普惠银行，百信银行已连续三年参展世界人工智能大会。今年，百信银行充分展示了其不断探索人工智能、大数据、大模型等领域的数智化应用，以数智创新驱动金融服务，为行业提供更前沿的数智化解决方案，让数字金融服务融入更广泛大众生活，助力数字金融高质量发展。

据介绍，本次展出的“中信-百信数据融合”项目是在人民银行、国家金融监督管理总局等监管机构的指导下，百信银行与中信银行共同发起的监管沙箱试点项目。针对普惠信贷业务场景中数据缺乏、数据孤岛等痛点，百信银行运用大数据、人工智能、隐私计算等技术构建信贷风控模型，有效评估客群风险，为个人用户、小微企业提供更精准的普惠信贷服务。同时，该项目打造的“中信-百信数据融合”样本，解决了跨法人金融机构间数据无法共享难题，为行业提供了可复制的标准方案，也为监管机构制定数据应用领域相关政策和标准提供借鉴。

百信银行相关负责人表示，未来，百信银行将积极抓住时代机遇，持续创新探索数智化前沿技术应用，革新金融服务交互模式，发挥中信生态协同优势，用科技驱动金融向善。

(责编：曹淼、李源)
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