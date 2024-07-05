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高质量发展调研行 | 走对路子，丑小“丫”能变“白天鹅”！

周欢 陈振凯 何欣禹
2024年07月05日10:55 | 来源：人民日报客户端
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夜幕降临，走进江西省大余县丫山国家级旅游度假区，民宿、酒吧、咖啡馆灯火初上，店内，舒缓的音乐、温馨的装饰，似乎让时光慢了下来。附近的广场上，带有本地特色的歌舞表演轮番上场，游人欢呼叫好，热闹非凡。

可是，谁又能想到，这个地处赣之南、粤之边的热闹山坳，曾一度面临“空心化”问题——“上世纪90年代，矿产资源开采给村里造成污染问题，资源也日益枯竭，村民收入下降，纷纷选择外出务工。”丫山所在的黄龙镇大龙村党支部书记、村委会主任曹祖洪说。

江西省大余县丫山国家级旅游度假区。

江西省大余县丫山国家级旅游度假区。

改变，始于乡贤唐向阳一个让大家觉得不可思议的决定——2007年，矿产生意做得风生水起的唐向阳，成立生态旅游公司，大举投资丫山。“村里生态条件好，要把丫山打造成一个知名的生态旅游景区！”唐向阳雄心勃勃。

“我们坚持‘不填塘、不推房、不移山、不砍伐’四不原则，充分发挥村里生态优势，并着力提升基础设施。”唐向阳介绍，公司在丫山因地制宜建设特色民宿和酒店，利用荒山荒坡等闲置资源，打造特色生态乐园，并深入挖掘历史文化，建成禅宗文化、理学心学等文化基地。

江西省大余县丫山国家级旅游度假区。

江西省大余县丫山国家级旅游度假区。

近年来，丫山又着力打造以“生态+”为主题特色的新型旅游综合体。“生态+运动休闲”，形成5大类39种特色运动休闲产业集群项目；“生态+康养”，在森林中建设了瑜伽馆、有氧健身操场地等20多个康养项目，推出50多项健康疗养方式……

丫山，因此实现了从丑小“丫”到“白天鹅”的华丽转身——丫山获评“国家森林康养基地”“首批国家级运动休闲特色小镇”“国家全民健身户外活动基地”，丫山生态旅游模式，被《世界旅游联盟旅游减贫案例2018》收录，并入选中国林业产业联合会森林康养分会公布的《依托林草资源发展生态旅游、森林康养典型案例》。

江西省大余县丫山国家级旅游度假区。

江西省大余县丫山国家级旅游度假区。

村民变员工，员工变股东，股东变老板。“村民依靠在景区务工、房地流转、资源入股，实现了多渠道增收。”曹祖洪说，生态旅游直接带动2000余名农户、间接带动周边7个乡镇近万名农户致富。2023年，大龙村村集体经济收入达102.5万元，村民人均收入达3万元。

（注：文中图片均由大余县委宣传部提供）

(责编：王震、陈键)
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