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高质量发展调研行 | 上饶望仙谷：从废弃矿区到仙侠小镇

王丹 程晨 刘发为
2024年07月05日10:57 | 来源：人民日报客户端
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悬崖上，深山里，盛夏时节，逃离纷繁的城市，置身仙界云端，这生活，岂不赛过神仙？山曰“灵山”，谷名“望仙”。在江西上饶市广信区灵山深处的望仙乡，一处名为“望仙谷”的地方如今在互联网上越发出圈，但十几年前，它却完全是另外一幅模样。

望仙谷的“悬空民宿”

望仙谷的“悬空民宿”

因为独特的花岗岩地貌，望仙乡全乡范围内曾有多达179条花岗岩生产线，加工石材的废水排进溪谷，河流成了“牛奶河”。2007年，石材产业彻底被叫停。村民没有收入来源，纷纷外出打工，望仙、上镇、大济、葛路等村子一个个都成了空心村。

近年来，在“两山”理念的引领下，望仙乡重新调整发展规划，修复废弃的山谷，将石头从河中捞出、山坡再披绿植，着手发展生态休闲旅游。

山谷绿意满满

山谷绿意满满

2016年，毕业于中央美术学院壁画专业的设计师田馥榛来到望仙谷，遇到正在这里不温不火经营漂流项目的本土创业青年陈亦飞。“复原乡村建筑，复活乡村生活，复兴乡村经济。”陈亦飞表示，秉承共同的理念，几位80后青年试图重建梦中的“仙侠世界”。

如今，经过规划设计的山谷，摇身一变成为“网红打卡地”。“青砖黑瓦马头墙，高架天井花格窗”，沿用赣东北民居传统的建筑方法，山谷里就地取材，复原村落。夯土墙，小木窗，朴实素雅，颇具江西地域特色。

最受游客欢迎的，要属嵌在悬崖峭壁中的几十间“悬空民宿”。推开窗，遇见溪谷石桥、繁华街市；关上窗，独享世界和自己，与山野为邻，与星月相伴。

在鸣蝉巷和灵光街上，汇聚了本地的各种手工艺品和非遗体验项目。本乡南锋村村民胡寿高，过去在外走南闯北做糖画，仅一勺一铲，画什么像什么。望仙谷开发以来，胡寿高家门口就能亮绝活。除了画画，还自创了糖画“书法”，以“糖”为“墨”，很是雅致，受到了大小游客朋友的喜欢。据了解，项目为当地村民提供直接就业岗位2000余个，带动周边就业3万余人。

望仙谷夜景

望仙谷夜景

2020年10月开园；2021年客流达103万人次；2022年入园游客130万余人次；2023 年总客流超过 369.1 万人次。网络上的如潮好评，让大家口中独一无二的望仙谷多了“仙气”、旺了“人气”。

人不负青山，青山定不负人。从卖石头到卖照片，从卖服务到卖产品、卖文化……曾经的废弃矿山华丽蝶变，续写“生态富民”的故事。

（文中图片均由广信区委宣传部提供）

(责编：王震、陈键)
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