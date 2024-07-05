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高质量发展调研行｜赣州稀土产业聚优成势

何欣禹 陈振凯 周欢
2024年07月05日10:59 | 来源：人民日报客户端
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“冷却棒的测温点很重要，要把温度分布测出来，让每一根线棒里的温度分布均匀……”中国科学院赣江创新研究院内，设备全速运转，院党委书记、院长齐涛正带领团队攻关海上风电重大项目技术。

中国科学院赣江创新研究院航拍。（邹忠辉 摄）

中国科学院赣江创新研究院航拍。（邹忠辉 摄）

海洋环境复杂多变，深水、浪涌、低温等自然条件对工程产品提出极为苛刻的要求。如何降低大型海上风电机组的制造成本、增加使用寿命、提高效率，仍是国际难题。

“利用稀土新材料研发海上风电设备，发电能力将提高20%，节约永磁材料10%以上。”齐涛说。100多人团队通过一次次实验，突破了一项项技术难题。2023年，赣江创新研究院共申请国家发明专利166项。

中国科学院赣江创新研究院科研人员在交流。（赣州市赣县区融媒体中心供图）

中国科学院赣江创新研究院科研人员在交流。（赣州市赣县区融媒体中心供图）

稀土，是江西赣州的王牌资源。近年来，赣州依托中国科学院赣江创新研究院、国家稀土功能材料创新中心、国家离子型稀土资源高效开发利用工程技术研究中心等科研平台，加快关键共性技术攻关，助推稀土产业不断向高端领域拓展。

这也吸引了一批批科研人才的到来。“要提升新技术转移转化的质量和速度，加速高端人才集聚。”齐涛说，科技成果的转化运用，离不开科技人才，人才的“集聚效应”会形成科研攻关强大的内驱力，助力打造关键矿产资源绿色化和高值化利用。

中国科学院赣江创新研究院科研人员在做实验。

中国科学院赣江创新研究院科研人员在做实验。（赣州市赣县区融媒体中心供图）

(责编：王震、陈键)
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