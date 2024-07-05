原标题：海信南非生产基地成立11周年 惠及当地得到南非政府赞誉

当地时间7月3日，海信南非生产基地成立11周年之际，正式下线第445万台电视和第290 万冰箱。中国驻南非开普敦总领事尤文泽，金砖国家特使阿尼尔·苏克拉尔，西开普省文化厅厅长盖瑞·瑞曼，前南非贸工部部长埃布拉欣姆·帕特尔、海信集团董事长贾少谦以及当地中资企业代表和媒体一同出席庆祝活动，共同见证中国企业在南非取得的成就。

海信自1996年进入南非市场以来，一直坚持全球化与本土化相结合的战略。2013年，中非发展基金与海信集团共同投资建设了海信南非家电产业园，成为南非40年来中资企业投资额最大的家用电器制造工厂。经过11年的发展，海信南非年产电视量达100万台，冰箱产量达50万台，产品不仅服务于南非消费者，还辐射至莫桑比克、津巴布韦、马达加斯加等十余个非洲国家。2022年，海信南非工业园生产的冰箱首次出口，至欧洲市场，极大地提升了南非制造的国际形象和自信心。

中国驻南非开普敦总领事尤文泽在致辞中表示，海信南非工业园区是中南全面战略伙伴关系和两国人民友好的重要成果，也是中非互利合作及共同发展的成功典范，该项目不仅为南非创造大量就业，还带动了地区产业链的发展。

出席庆典的南非政要、官员及慈善组织代表等，分别在致辞中称赞海信南非工厂对南非经济、制造业、就业及社会公益事业等作出重要贡献。前南非贸工部部长易卜拉欣·帕特尔表示，11年前他亲临现场为海信南非工厂成立剪彩，见证了海信进入南非这一历史时刻。金砖国家特使阿尼尔·苏克拉尔表示，海信南非工厂是推动南中经贸合作发展壮大的典范之一。

海信集团贾少谦董事长表示，南非是海信走向全球市场的第一站，目前海信的全球化征程不断加速。2023年，海信营收已突破2000亿元人民币，其中海外收入858亿元，占比近43%。海信在全球设有26个研发中心，34个生产基地，业务覆盖全球160多个国家和地区。

在南非，海信始终积极履行社会责任，融入并反哺当地社会。目前，海信南非综合产业园为当地创造了1000多个直接就业机会和5000多个间接就业岗位，带动了当地就业和上下游产业链的完善，助力南非的再工业化进程。

“更大的非洲和更大的责任。”贾少谦表示，中南关系进入黄金时代，海信会不断践行“带着南非制造走向世界”的梦想，加大投资力度，积极打造中非产能合作先行先试示范区，持续推动南非当地产业升级、工业人才结构优化，带动南非社会和经济稳健增长，继续陪伴一代又一代南非乃至非洲用户的成长，助力中国制造和中国品牌进一步走向非洲乃至世界舞台的中央，推动中南合作收获更多“黄金果实”。

(责编：董童、李源)

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