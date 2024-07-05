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猿编程亮相2024世界人工智能大会

2024年07月05日13:24 | 来源：中国网科技
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原标题：猿编程亮相世界人工智能大会，深度应用AI技术推动少儿编程教育发展

7月4日，2024世界人工智能大会(WAIC)在上海开幕，猿编程凭借其创新、全面、系统的AI教育产品体系，吸引了全世界的目光。

世界人工智能大会作为全球化高端盛会，汇聚世界顶级科学家、企业家、政府官员、专家学者、国际组织、投资人等，搭建世界级合作交流平台，向世界展示“中国智慧”，不断以中国新发展为世界提供新机遇。

猿编程，聚焦未来科技与人工智能教育领域，深度应用AI技术推动少儿编程教育发展。自成立以来，猿编程以“培养人工智能时代下的科技少年”为使命，持续推进少儿编程的产品开发和模式创新。基于多年的教育实践，猿编程独创了“四个一”的培养体系，即一种语言(编程语言)、一种思维(计算思维)、一种能力(创造能力)、一种视野(未来视野)。

在这种理念下，猿编程开发了一系列具备独创性和前瞻性的科技教育产品。本次大会上，猿编程全面展出了面向青少年的人工智能教育产品，覆盖通识教育和专业教育，包括C系列《编程应用与计算思维》、A+系列《高级算法与人工智能》等。

值得一提的是，猿编程AI-Agent在本次大会开幕前夕荣获了中国信通院“2024年端侧通用智能创新应用优秀案例”。

(责编：曹淼、李源)
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