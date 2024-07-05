人民网北京7月5日电 （记者杜燕飞）在“双碳”背景下，我国正加快新型电力系统建设。金融监管总局此前印发的《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》提出，通过保险机制为新型电力系统建设提供风险解决方案。

为助力保险业做好绿色金融大文章，7月4日，清华大学五道口金融学院、清华大学电机系与鼎和保险联合发布《新型电力系统保险创新规划与顶层设计》报告，旨在通过保险机制为新型电力系统建设提供全方位风险保障。

报告指出，我国目前初步搭建起覆盖新型电力系统“源、网、荷、储、碳、数”六大环节的保险体系。根据不同能源类型的风险保障需求，产品设计分为5大领域：太阳能保险、风电保险、水电保险、核电保险以及其他清洁能源保险。保障需求分为3个维度：各类发电装备在产品质量、功率忽和贸易信用方面的保障，发电设备在生产、建设、运营阶段的保障，以及电力系统相关作业人员的安全保障。

“新型电力系统保险产品创新的主要目标是实现风险精细化管理，这一目标包含了3个核心要素：权属明确、标的真实和风险可测。要定制保险专属产品、设别环节关键风险、探索长期风险保障。”报告指出，新型电力系统的稳定裕度不足、出力波动性等特征为系统运行带来了新的风险。保险公司需要针对系统特有风险创新保险责任，以适应新的风险管理需求。同时，通过创新和细化保险责任范围，可以在一定程度上降低保费，优化产品定价。

为推动新型电力系统保障发展，报告建议，强化顶层设计，营造健康发展环境；促进产融结合，推动行业全面发展；开发业务蓝海，探寻企业发展新路；提高行业协同，构建稳健保险市场；健全保准体系，提升风险减量能力；加大研发投入，提供产品渗透能力；加强风险管理，提升主动预防能力；通过数智建设，提升客户服务质量；关注新型业态，构建多元产品矩阵。

原中国保监会党委副书记、副主席周延礼发表主旨演讲。人民网记者 杜燕飞摄

原中国保监会党委副书记、副主席周延礼表示，保险业做好绿色金融大文章是金融强国建设的基本要求。保险公司要从负债端研发绿色保险产品，从投资端发挥保险资金作为“耐心资本”的优势，结合不同类型的金融工具为绿色产业发展提供风险保障。

周延礼同时表示，保险业在绿色金融领域发挥保障作用，是服务新质生产力的必然要求。监管部门应通过财政支持和税收优惠政策，减轻保险公司在开发绿色保险产品和服务中的财务负担。通过设立专项基金、提供补贴等方式，直接支持新型电力系统保险产品的研发和推广，降低企业参与绿色金融的门槛。

与会嘉宾认为，保险作为一种提高系统风险韧性的市场化管理手段，可以为我国电力系统低碳转型发展提供多层次、全方面的综合保障，将成为新型电力系统寻求风险减量的主要选择之一。报告是在落实国家“双碳”目标指引下，保险公司与高校围绕新型电力系统建设首次提出的保险创新体系规划设计，将为新型能源体系和新型电力系统高质量建设提供保险保障。

(责编：郝帅、高雷)

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