原标题：360与翰林汇达成战略合作，以SaaS化服务护航企业数字化发展

7月4日，360数字安全集团与TCL科技集团控股子公司翰林汇签署战略合作协议，双方将围绕360安全云SaaS服务、企业数字化升级等方面展开多维度合作，达成全面战略合作伙伴关系，共同服务于企业数字化转型。

在360数字安全集团总裁胡振泉、翰林汇总经理杨连起的共同见证下，360数字安全集团副总裁、渠道部负责人陈杨、翰林汇副总经理段伟煜分别代表双方签署了战略合作框架协议。

签约仪式上，360数字安全集团总裁胡振泉对翰林汇及旗下汇志凌云公司在近年来对360渠道业务拓展工作中给予的支持与帮助表示感谢。胡振泉指出，360具备海量大数据、强大的数据分析能力和应急处置能力，基于十余年人才和数据的积累，形成了以“看见”为核心的中国方案。面对企业数字化转型困境，360依托安全云将国家级安全能力云化，以SaaS化服务帮助企业解决资产安全、网络安全、数据安全等问题。360与翰林汇作为各自领域的领军企业，未来将基于安全云SaaS化服务展开多领域、多层次、多形式的战略合作，由点及面，快速打造标杆项目，助力企业数字化转型，实现互利共赢与共同发展。

翰林汇总经理杨连起表示，翰林汇公司一直以来紧贴用户需求，依托自身多年锻造的营销增值和供应链整合能力，累计服务了超过10万家下游渠道合作伙伴，业务覆盖了超过全国80%的地市区域。相信通过安全云SaaS领域的合作，360可以为翰林汇体系的渠道合作伙伴提供新的业务合作模式和新的利润增长点，实现360、翰林汇、汇志凌云以及全国的渠道合作伙伴的互利共赢。

未来，360数字安全集团与翰林汇将相通相成，以SaaS化服务共同为企业客户打造长远的安全服务和运营体系，助力企业数字安全建设，为企业数字化升级与高质量发展夯实安全底座。

(责编：董童、李源)

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