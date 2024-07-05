人民网北京7月5日电 （记者赵竹青）7月5日下午，神舟十七号航天员乘组汤洪波、唐胜杰、江新林从太空返回两月后，在中国航天员中心与媒体和公众正式见面。

据介绍，神舟十七号乘组返回后相继完成隔离恢复、疗养恢复阶段各项工作，已全面转入恢复观察阶段。目前，在中国航天员科研训练中心科研保障团队的精心守护和照料下，神舟十七号乘组身心状态良好，体重稳定在飞行前水平，各项医学检查结果正常，肌肉力量、耐力和运动心肺功能基本恢复到飞行前水平。在完成恢复期各项工作、进行恢复健康评估总结后，3名航天员将转入正常训练工作。

神舟十七号航天员乘组在现场分享了太空驻留阶段的经历和体会。

指令长汤洪波曾经作为首批执行空间站阶段飞行任务的航天员乘组成员，亲历了“中国人首次进入自己的空间站”的历史时刻。时隔2年，他又成为重返“天宫”第一人，见证了中国空间站建设的中国速度和中国力量，他也是中国目前执行两次飞行任务间隔最短航天员和在轨时间最长航天员。汤洪波坚定地说,“在轨飞行的时间不管长或短，都是任务的需要，后续，还是要一如既往地加强学习，坚持训练，争取多飞、多做贡献。”

汤洪波带领乘组进行两次出舱活动，修复被空间碎片击中受损的太阳翼。经过两次出舱维修后，太阳翼发电性能状态正常，这是我国首次完成了在轨航天器舱外设施维修任务，为空间站长期安全、稳定工作提供了有力保障。

汤洪波在回忆出舱活动时的场景时，风趣地将其比作“昼伏夜出，白天巡视和等待，晚上出来干活”。这是由于太阳翼在阳光照射下会产生电流，影响航天员作业安全。航天员只能在阴影区进行维修作业，在阳照区时进行巡检、拍照。

航天员唐胜杰是目前执行空间站任务中最年轻的航天员，不到34岁就实现了他的首次太空之旅，成为有着“敦煌飞天”神话传说的甘肃省首位航天员。

“第一次执行太空飞行任务，我的感觉是充实的、幸福的，同时也是充满挑战的。”唐胜杰说，“圆满完成了既定任务，我感到很有成就感。”

“太空菜园”种植了生菜、樱桃番茄等多种蔬菜品种。在他们精心照料下，这些蔬菜都长势喜人。“比如给生菜种子外面包裹上一种特殊的材料，不仅能让小种子体积变大，更方便夹取，也不影响种子的萌出和发芽。同时，我们会经常拍照和记录菜园的生长情况，并和地面及时沟通，调整补水和光照量。”唐胜杰分享了太空种菜的经验。

航天员江新林曾经驾驶过坦克，开过战斗机，如今又驾乘过飞船进入太空。网友说他从“贝塔”变成“舒克”，又变成航天员。江新林讲述了他精心准备首次出舱任务的经历，两位队友毫无保留地传授出舱经验，手把手地进行指导；地面工作人员配合他们反复在轨演练。“只有准备到位，才能干得明白。经过扎实的训练，出舱当天，我的内心非常平静。”

神舟十七号乘组在中国空间站驻留187天，刷新了乘组在轨时间的纪录，被网友称为“最长太空出差乘组”。江新林回顾了他们如何应对中长期驻留带来的心理挑战——“长时间枯燥封闭的太空生活，尤其是进行到中期时，也会偶尔有烦躁难熬的感觉。”但具有飞行经验的指令长始终积极给他们创造活泼轻松的生活氛围，一发现他们情绪不高时，便给大家加油打气。“每天在高强度的工作结束后，来一场酣畅淋漓的运动，别提多解压了。”“跟家人每周通一次视频电话，给同事、亲人打打电话，以及地面团队全天候的支持陪伴，让我们感觉并不孤单。”

2023年10月26日，神舟十七号乘组搭乘飞船奔赴中国空间站。在轨飞行187天期间，乘组先后进行了2次出舱活动，完成中国首次舱外维修任务，开展了84项空间应用在轨实（试）验，顺利完成各项既定任务，于2024年4月30日安全返回。

(责编：赵竹青、高雷)

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