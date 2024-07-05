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2023年“科创中国”系列榜单发布

2024年07月05日14:43 | 来源：人民网
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人民网北京7月5日电 （记者许维娜）日前，中国科学技术协会（以下简称“中国科协”）公布了2023年“科创中国”系列榜单，共涵盖150项创新技术、50家杰出企业、10个创新组织以及20位技术领军人物，总计230项荣誉花落各家。

中国科协相关负责人表示，“科创中国”系列榜单的发布不仅是对我国科技创新成果的一次全面展示，更是对科技创新精神的肯定和激励。榜单的发布旨在激发全社会的创新活力，推动科技成果的转化和应用，为经济社会发展注入新的动力。

在榜单中，不乏具有国际领先水平的创新技术，以及多家国家级高新技术企业和专精特新“小巨人”企业。这些企业和机构在关键核心技术上取得了重要突破，为我国产业竞争力的提升和国家安全作出了重要贡献。

在全球科技竞争日益激烈的背景下，科技创新已成为国家竞争力的核心要素。中国科协通过“科创中国”系列榜单的发布，旨在推动科技创新与产业发展的深度融合，加快科技成果的转化和应用，为我国经济社会发展提供有力支撑。

中国科协相关负责人介绍，该系列榜单具有三大特点：一是广泛覆盖多个行业和领域，全面展示我国科技创新的发展状况；二是评审标准严格，注重项目的创新性、实用性和市场潜力，确保上榜项目的质量；三是强调产学研合作，推动科技成果的转化和应用。

另有专家表示，此次榜单的发布不仅展示了我国在科技领域的最新成果，也体现了国家对于自主创新的坚定决心和投入。同时，也呼吁全社会关注和支持科技创新，共同推动科技事业的发展。

(责编：方经纶、高雷)
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