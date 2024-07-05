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交银金租：成功落地钢铁行业转型金融业务

2024年07月05日15:28 | 来源：交银金融租赁
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原标题：交银金租成功落地首笔钢铁行业转型金融业务

近日，交银金租成功向邯钢能嘉钢铁有限公司（简称“邯钢能嘉”）投放钢铁行业转型金融业务。本次项目的成功投放，是交银金租在绿色租赁领域取得的又一重大突破，也为钢铁行业转型金融业务落地实施提供了优秀范本。

邯钢能嘉被列为河北省首批符合转型金融条件的企业之一，也是国内特大型钢铁生产企业——河钢集团的重要成员，承载着集团在国内钢铁行业的领先地位。本次交银金租参与的邯钢老区退城整合项目，是高效节能、绿色低碳转型项目，工艺技术处于国际先进行列，在自发电比例、循环经济、标煤耗等各项指标方面达到或优于工业重点领域能效标杆水平。2023年，邯钢能嘉被国家工信部评为“2023年度智能制造示范工厂”，并入选中国钢铁工业协会颁布的“双碳最佳实践能效示范标杆厂”培育企业名单。2024年6月6日，在交银金租支持下，邯钢能嘉2号高炉点火运行，标志着项目全线投产。本次业务合作，帮助邯钢能嘉在不增加杠杆率的情况下，实现绿色化转型与轻资产运营的双重目标，助力企业在实现可持续发展与提高运营效率之间找到了平衡点。

未来，交银金租将继续积极响应国家“双碳”号召，持续擦亮“绿色租赁”名片，做精差异化、特色化绿色租赁服务，依托产融结合优势，聚焦租赁资源禀赋，以实际行动书写绿色金融等五篇大文章，积极助力社会经济实现高质量可持续发展。

(责编：曹淼、李源)
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