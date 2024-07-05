原标题：微众银行落地我国数字银行首笔碳减排贷款

近日，在中国人民银行深圳市分行的指导下，微众银行成功落地我国数字银行“碳减排支持工具”贷款，这是深圳市挂钩深圳地方征信平台-企业碳账户评级结果的“降碳贷”，也是微众银行首笔固定资产贷款及银团贷款。

“碳减排支持工具”为中国人民银行创设推出的结构性货币政策工具，以稳步有序、精准直达方式，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展，并撬动更多社会资金促进碳减排，有效助力绿色金融高质量发展。

微众银行该笔贷款的落地，为深圳华强新能源有限公司在华强光明创意产业园的光伏项目建设提供了金融支持。同时，该笔贷款通过将贷款利率与项目业主方碳评级结果挂钩的创新方式，激励企业不断提升碳减排效果，形成良好的企业绿色转型示范导向。

据了解，作为数字银行，微众银行长期坚持绿色发展，推进节能减排，助力国家实现“双碳”目标。该行始终保持主营业务全流程无纸化操作，其核心系统及架构在实现软硬件全面自主可控的同时，提升资源使用率约50%，降低功耗25%，大幅减少能源消耗。截至2023年，微众银行在减碳降碳的基础上，通过新增采购经气候、社区及生物多样性（CCB）认证的林业碳汇（VCS），已连续两年兑现运营碳中和的承诺。

此外，微众银行深入贯彻绿色发展理念，不断优化绿色金融产品与服务，支持绿色金融发展。截至2023年末，微众银行绿色贷款余额221.32亿元，全年新能源汽车贷款发放额占整体车贷发放额比例超55%，代销ESG主题基金269只。

(责编：曹淼、李源)

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