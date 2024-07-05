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我国累计建成5G基站383.7万个

2024年07月05日16:23 | 来源：新华网
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新华社北京7月5日电（记者张辛欣、王悦阳）工业和信息化部总工程师赵志国在5日国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上说，我国累计建成5G基站383.7万个，5G用户普及率超过60%。

赵志国说，我国移动通信探索形成了“超前预研、标准引领、体系创新、网络先行、应用赋能”的发展模式。目前，5G标准必要专利声明量全球占比达42%，5G基站和手机全球市场占有率均超过50%。

“下一步，我们将坚持‘建、用、研’统筹推进。”赵志国说，“建”是夯实网络基础设施，稳步推进5G、千兆光网建设；“用”是深化融合应用，研究出台“双千兆”网络和应用发展的接续政策，加快建设“5G工厂”；“研”是强化技术研发，统筹推进5G-A演进和6G研发创新，超前布局超高速光纤传输和下一代光网络。

此外，会上公布的数据显示，截至今年6月底，在华经营电信业务的外商投资企业已达到2037家。工业和信息化部将有序推进增值电信业务扩大对外开放试点。

(责编：卫嘉、白宇)
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