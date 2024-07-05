我国已累计培育专精特新中小企业超14万家
2024年07月05日16:37 | 来源：新华网
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新华社北京7月5日电（记者张辛欣、王悦阳）工业和信息化部部长金壮龙在5日国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上说，截至6月底，我国已累计培育专精特新中小企业超14万家，其中专精特新“小巨人”企业1.2万家。
充满活力的中小企业是我国经济韧性的重要保障。金壮龙说，工业和信息化部将抓好“服务、管理、发展、帮扶”四个关键词，擦亮“专精特新”这块金字招牌，支持中小企业高质量发展。
在加大对专精特新中小企业的培育支持力度方面，出台支持专精特新中小企业高质量发展的若干措施；联合财政部支持专精特新“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品、强化产业链配套能力；联合国务院国资委等部门实施大中小企业融通创新携手行动；发挥国家中小企业发展基金作用，带动社会资本投早、投小、投专精特新。
在加快中小企业“上云用数赋智”方面，深入实施中小企业数字化赋能专项行动，开展中小企业数字化转型城市试点，力争到2027年，实现专精特新“小巨人”企业数字化改造全覆盖。
在培育中小企业特色产业集群方面，今年将再培育认定100家左右国家级中小企业特色产业集群，同时，支持各地聚焦县域经济特色优势产业，因地制宜培育省级集群。
此外，工业和信息化部还将构建优质高效的中小企业服务体系，切实帮助企业降本、提质、增效。
(责编：卫嘉、白宇)
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