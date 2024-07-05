人民网北京7月5日电 （记者赵竹青）记者从中国人工智能学会获悉，全国人工智能应用场景创新挑战赛组委会专题宣讲会近日在江苏省常州市举行，标志着2024第二届全国人工智能应用场景创新挑战赛智能视听专项赛正式启动。

此次大赛由中国人工智能学会、科技部新一代人工智能发展研究中心和常州市人民政府主办。据大赛组委会介绍，此次专项赛采用“揭榜挂帅”产业命题赛制，共发布“融合智能视听技术的智能制造全产业链的AI大模型应用”“智能感知与交互设计”“精密件工业AI视觉缺陷检测”“AI跨领域视觉智能应用”“智能视频流事件实时检测”“互联网负面信息智能对抗与引导”和“AI原创视听内容创作”等七道赛题，突出常州重点产业发展方向和落地需求，吸引一批颠覆性原创技术、行业新应用和拥有系统解决方案案例的项目团队参赛，以场景驱动解决常州产业终端的创新链、制造链和供应链瓶颈难题，拓宽传统制造业务形态与高端产业转型升级路径。

据悉，大赛将面向全国辐射招引不少于120个智能视听领域的应用创新项目参赛，通过网络选拔、重点推荐、行业晋级、路演比拼、科奖嘉年华等重点环节角逐，择优推荐一批拟落户常州产业项目进入全国总决赛。届时，专项赛将组织多场专题推介会，带领产业招商团队走进高校、科研院所、企业园区和常州驻省外商协会进行赛事推介、创新创业辅导。本次大赛参赛入围及获奖项目将进入《全国人工智能应用场景优秀案例目录》，优先竞选“全国人工智能高价值产业示范企业”和“全国人工智能最佳商业投资应用场景项目”，并优先支持参加国家专精特新“小巨人”中小企业梯度培育等。

(责编：赵竹青、高雷)

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