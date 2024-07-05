原标题：滴滴开展“夏夜免单”活动助力用户玩转夜生活 为司机发放6亿高温补贴

盛夏来袭，烟火气十足的夜生活在全国各地拉开帷幕。为助力用户畅享实惠舒适的夏季出行体验，滴滴推出网约车、出租车多种优惠活动。6月24日至7月21日，滴滴在广州、西安、长沙、杭州、郑州等130个城市推出“早上打一单，夏夜就免单”活动。同时，即日起至8月4日期间，滴滴出租车在沈阳、长春、无锡、长沙、青岛、成都等66座城市发放出租车优惠券。为鼓励司机师傅提供好服务，滴滴为司机发放6亿高温补贴，鼓励司机开空调，提供好服务。

6月24日至7月21日期间，用户每天7点至11点间完成快车或特惠快车订单后，可领取晚间指定时段、指定车型可用的“免单券”，最高可减20元或30元。不同城市奖励额度不同，详情可登录滴滴出行App或小程序参与体验。

即日起至8月4日期间，滴滴出租车在沈阳、长春、无锡、长沙、青岛、成都等66座城市发放出租车品类优惠券。活动期间，用户可通过滴滴App进入活动主会场，即可参与完单抽奖、限时领券、好友助力领券等多种活动，优惠券低至6折。为帮助用户在夜间高峰更快叫到车，勾选多种车型，加勾出租车，可帮助用户更快出发。此外即日起至7月14日，齐齐哈尔市、抚顺市、葫芦岛市、延边州、延安市、吕梁市、锡林郭勒盟、湘西州、黔南州等47城用户，打开滴滴出行App即可参与“超级补贴季，打车1元起”活动。

入夏以来，夜间消费的热情随气温升高，夜间消费活力持续释放。此次滴滴推出网约车和出租车联合优惠活动，希望方便用户夜间消费出行，助力夜间经济发展。同时，滴滴已于6月21日启动“清凉一夏”专项计划，在各地主管部门的指导下，滴滴在全国274个城市，为司机发放6亿高温补贴，与司机共担夏日出车成本，鼓励司机配合乘客需求打开空调。

同时滴滴将陆续举办滴滴司机清凉福利站，为司机发放清凉礼包、冰袖、凉茶、矿泉水等消暑礼品。持续发放流水加速卡、雨天膨胀卡等司机奖励，鼓励司机提供出行保障，更大程度上满足用户的用车需求，提供良好的夏日出行体验。

(责编：董童、李源)

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