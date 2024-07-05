人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国工业机器人装机量占全球比重超过50%

2024年07月05日16:56 | 来源：新华网
小字号

新华社北京7月5日电（记者张辛欣、王悦阳）工业和信息化部副部长辛国斌在5日国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上说，目前，我国工业机器人装机量占全球比重超过50%，工业互联网实现工业大类全覆盖，培育421家国家级智能制造示范工厂。

辛国斌说，工业和信息化部将联合相关部门，聚焦重点企业推进数字化智能化转型，聚焦重点产业链推进数字化协同改造，聚焦重点集群、重点园区建设一批高标准数字园区。在重点产业链方面，制定重点行业数字化转型实施方案，“一链一策”开展制造业重点产业链数字化协同改造，支持链主企业、龙头企业开放数据接口，引导供应链企业接入，打造一批数字化供应链。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“揭榜挂帅”破解产业难题 挑战人工智能应用场景
　　人民网北京7月5日电 （记者赵竹青）记者从中国人工智能学会获悉，全国人工智能应用场景创新挑战赛组委会专题宣讲会近日在江苏省常州市举行，标志着2024第二届全国人工智能应用场景创新挑战赛智能视听专项赛正式启动。 此次大赛由中国人工智能学会、科技部新一代人工智能发展研究中心和常州市人民政府主办。…
特色科技金融服务“护航”创新主体
　　仲夏时节，走进江苏省无锡市，江南的水韵与名城的经济活力交融繁盛。 科技型中小企业无锡芯研微电子有限公司（以下简称“无锡研微”）正在此时繁忙有序，一批批半导体产品研发项目按计划推进。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部