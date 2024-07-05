我国工业机器人装机量占全球比重超过50%
2024年07月05日16:56 | 来源：新华网
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新华社北京7月5日电（记者张辛欣、王悦阳）工业和信息化部副部长辛国斌在5日国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上说，目前，我国工业机器人装机量占全球比重超过50%，工业互联网实现工业大类全覆盖，培育421家国家级智能制造示范工厂。
辛国斌说，工业和信息化部将联合相关部门，聚焦重点企业推进数字化智能化转型，聚焦重点产业链推进数字化协同改造，聚焦重点集群、重点园区建设一批高标准数字园区。在重点产业链方面，制定重点行业数字化转型实施方案，“一链一策”开展制造业重点产业链数字化协同改造，支持链主企业、龙头企业开放数据接口，引导供应链企业接入，打造一批数字化供应链。
(责编：卫嘉、白宇)
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