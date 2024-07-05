神十七航天员乘组太空归来后正式亮相
2024年07月05日18:47 | 来源：新华网
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新华社北京7月5日电（刘艺、占康）中国航天员科研训练中心5日下午在北京航天城举行神舟十七号航天员乘组与记者见面会，汤洪波、唐胜杰、江新林3名航天员从太空返回两个多月后正式与媒体和公众见面。
航天员乘组飞行正常返回后恢复期主要分为隔离恢复、疗养恢复、恢复观察三个阶段。在中心科研保障团队的精心守护和照料下，3名航天员目前已完成前两个阶段工作，身心状态良好，肌肉力量、耐力和运动心肺功能基本恢复到飞行前水平。
2023年10月26日，神舟十七号载人飞船从酒泉卫星发射中心飞赴太空，3名航天员在轨驻留187天，于2024年4月30日平安返回，被称为“最长太空出差乘组”。
指令长汤洪波曾亲历“中国人首次进入自己的空间站”的历史时刻，也是重返“天宫”的第一人。这位刷新了我国在轨驻留时长纪录的航天员说：“我为我们伟大的祖国感到骄傲，为自己能够有幸见证、参与载人航天事业的跨越式发展而感到自豪。”
首次飞天的航天员唐胜杰在太空中度过了自己34岁的生日，是我国目前最年轻的执行空间站任务的航天员。他说：“天地可测，飞天不止。后续，我将一边按照计划进行身体的恢复，一边认真总结飞行经验，以最佳的状态投入后续训练任务，争取早日重返‘天宫’。”
神十七航天员乘组在轨期间先后进行了2次出舱活动，完成我国首次舱外维修任务。从操纵坦克到驾驶战机，再到搭乘飞船进入太空，不断刷新人生高度的航天员江新林说：“只有准备到位，才能干得明白。出舱当天，我按照之前训练了多次的动作逐项进行操作，过程很顺利。”
在完成恢复期各项工作、进行恢复健康评估总结后，3名航天员将转入正常训练工作。见面会上，神十七航天员乘组表示，他们时刻准备再次接受挑选，争取再上太空、再立新功。
(责编：白宇、卫嘉)
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